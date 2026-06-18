「也門蜘蛛人」徒手攀岩失足 直墜120米火山口慘死 畫面曝光
撰文：TVBS新聞網
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有「也門蜘蛛人」之稱的極限冒險家網紅安塔，日前在攀爬也門南部哈拉達特火山口岩壁時，因未使用任何防護裝備，突然失手墜入120公尺深坑，救援人員歷經約4小時搜索才尋獲遺體，而奪命瞬間也全被鏡頭拍下。
有「也門蜘蛛人」之稱的極限冒險家網紅安塔（Al-Qaqa Ibn Antar），日前在攀爬也門南部哈拉達特（Haradh Damt）火山口岩壁時，因未使用任何防護裝備，突然失手墜入120公尺深坑，救援人員歷經約4小時搜索才尋獲遺體，而奪命瞬間也全被鏡頭拍下。
根據也門民防局公布的畫面顯示，安塔在陡峭火山口大秀飛簷走壁特技，且沒有任何防護裝備，下一秒突然失去支撐，整個人往下墜落，驚悚瞬間全被鏡頭拍下。
「也門蜘蛛人」徒手攀崖失足 直墜120米火山口▼▼▼
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事發地點位在也門南部的哈拉達特火山口，由於深度達120公尺，地形陡峭又難以靠近，救援人員只能在火山口兩端架設吊繩，再坐進鐵筐中，一點一點往下垂降。CNN新聞報導提到，救援人員面臨極為困難的條件，包括崎嶇地形、接近400英尺深的火山口，以及內部極高溫。歷經約4小時搜索，救援人員終於在30公尺深處尋獲安塔遺體。
安塔生前經常在社群網路上分享極限攀登影片，畫面中可見他徒手吊掛在懸岩邊、雙腳懸空，IG追蹤數超過6.3萬人。如今命喪火山口，突如其來的意外也讓大批粉絲難以接受。
這一死亡意外發生後，也門民防局呼籲，所有極限運動及登山人士務必遵守安全規範，並配戴防護裝備，避免憾事再度發生。
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