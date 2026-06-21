加納恐怖「功夫足球」　球員遭門將飛腳踢臉倒地　傷重不治

加納一場地方足球賽近日傳出球員死亡事件。據網路流傳資訊，一名球員在比賽中遭守門員踢中臉部後倒地，最終送醫不治。相關影片隨後在社群媒體瘋傳，引發網友熱議。



Nporeports報道，加納足球員艾曼紐（Emmanuel）近日參加一場地方足球比賽時，與對方守門員發生碰撞後受傷，最終傷重不治。相關影片自17日起在社群媒體廣泛流傳。從畫面可見，艾曼紐當時正追趕一記傳球，當球仍在場上滾動時，守門員突然向前衝出，並以高抬腿方式出腳，直接踢中艾曼紐臉部，導致他當場失去意識倒地。

加納守門員疑似踹死球員。（截取自X@pharmacymangh）

從畫面可見守門員以高抬腿方式出腳，直接踢中艾曼紐臉部：

影片中還可見，守門員因該次動作遭主裁判直接出示紅牌驅逐出場，隨後冷漠地脫下手套離開現場。根據X平台流傳的貼文內容，艾曼紐在事故發生數小時後被宣告死亡。

守門員行為點燃網友怒火：是謀殺

目前尚未看到加納官方單位或主流媒體證實相關消息，不過事件已在網路上引發強烈討論。不少網友認為守門員的動作過於危險，甚至要求警方介入調查。有人表示：

「那不是一次單純的碰撞，守門員是故意這麼做的，他應該被逮捕並接受調查」

「守門員顯然有殺人的意圖，應該對他提出刑事指控」



也有人感嘆：「沒有人應該因為參加自己熱愛的運動，而再也無法回家」。

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