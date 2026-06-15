男騎士超車失敗撞貨van當場死亡　女乘客被拋飛再捲後車車底慘死

撰文：TVBS新聞網
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越南興安省（Hưng Yên）6月13日發生一起嚴重連環車禍。當日上午約7時20分，位於仙羅社（Tiên La）的同修橋（Đồng Tu）下坡路段，發生多車連環追撞事故，不幸造成2人當場死亡。

根據當地執法部門的初步調查指出，事發當時，一名年輕男子騎電單車，後座載有一名女性乘客。該車從興河社（Hưng Hà）與仙羅社交叉路口的圓環出發，朝朝陽橋（Triều Dương）方向行駛。

涉事電單車車頭接近完全損壞（Facebook@VNA - Thông tấn xã Việt Nam）

越南興安省連環車禍！電單車閃避前車失控暴衝

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不料，當電單車行經同修橋下坡路段時，騎士為了閃避前方一輛大貨車，突然緊急變換車道。由於事發突然，電單車瞬間失去控制，直接高速正面撞上停在路邊的一輛廂型車。

強大的撞擊力道導致電單車男騎士當場身亡；而後座的女性乘客則被當場拋飛至車道中央。不幸的是，該名女子隨後先與另一輛電單車發生碰撞，緊接著被捲入一輛正在行駛的轎車底盤下，當場死亡。

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事故現場血肉模糊，涉事電單車的車頭完全被撞毀。由於這起連環車禍發生在上班尖峰時段，當地有關部門隨即調派大批人力趕赴現場進行搜救與現場勘驗。為了維持交通秩序，警方已在興河社與仙羅社的圓環處設立遠端管制點進行分流，暫時禁止所有汽車往同修橋方向通行。

目前當地的調查警察機關正與相關單位緊密合作，緊急調閱周邊及涉案車輛的行車紀錄器，並進一步確認兩名死者的身份，以釐清確切的肇事原因。

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