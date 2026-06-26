有片！3青年持刀闖理髮店狂斬2男　警揭長期被欺凌引發血腥報復

長期欺凌（霸凌）積怨最終釀成了血案！馬來西亞新山日前發生一宗恐怖砍人案，驚悚砍人影片在網上瘋傳，影片顯示數人在理髮店外聊天期間，突遭3名蒙面男子持刀揮砍，其中2名男商人被一路追砍至理髮店內，當場身受重傷，現場血跡斑斑。當地警方火速展開行動，目前已拘捕3名涉案男子，並揭發這起血案背後，竟涉及一宗不堪長期欺凌而引發的買兇或行兇報復積怨。



影片顯示數人在理髮店外聊天期間，突遭3名蒙面男子持刀揮砍。（網上影片截圖）

影片顯示數人在理髮店外聊天期間，突遭3名蒙面男子持刀揮砍。（網上影片截圖）

2男突遭3蒙面人持刀連砍 理髮店血跡斑斑

據閉路電視影片顯示，事發於6月17日晚上約11時05分，新山濱海公主園（Bayu Puteri 2）的一家理髮店外，原本有數人在閒聊，豈料3名蒙面男子突然手持刀衝出，現場人士嚇得四散逃跑，其中2名分別23歲及25歲的本地男商人衝入理髮店躲避。疑犯隨即闖入店內瘋狂施襲，朝2名商人連砍數刀，店內血跡斑斑，十分嚇人，其他友人在門外企圖上前營救，但遭疑犯持刀指嚇阻止。

2名本地男商人衝入理髮店躲避，疑犯隨即闖入店內瘋狂施襲，朝2名商人連砍數刀，店內血跡斑斑。（網上影片截圖）

2名本地男商人衝入理髮店躲避，疑犯隨即闖入店內瘋狂施襲，朝2名商人連砍數刀，店內血跡斑斑。（網上影片截圖）

2名本地男商人衝入理髮店躲避，疑犯隨即闖入店內瘋狂施襲，朝2名商人連砍數刀，店內血跡斑斑。（網上影片截圖）

疑犯因被欺凌血腥報復 傷者多處中刀重創

警方初步調查證實，案件起因是疑犯不甘經常遭到這兩名傷者欺凌，因而在積怨下持刀行兇報復，2名傷者傷勢嚴重，其中1名傷者左右手臂、左胸及背部被砍傷，另一名傷者左右手臂及左右小腿均中刀。

警方隨即於19日下午展開拘捕行動，在振林山丹絨古邦一處住宅拘捕3名年齡介乎23歲至25歲的本地男疑犯，身份分別為貨車司機（羅厘司機）、無業遊民及學生，警方檢獲夾克、口罩及涉案巴冷刀等大批證物。

其他友人在門外企圖上前營救，但遭疑犯持刀指嚇阻止。（網上影片截圖）

疑犯大肆破壞店內外的物品。（網上影片截圖）

疑犯大肆破壞店內外的物品。（網上影片截圖）

疑犯有刑事前科

警方透露，落網3人的尿檢結果均對毒品呈陰性反應，但其中兩人擁有4項刑事案前科。警方目前現正展開深入調查，疑犯罪行極為嚴重，一旦罪成，最高可被判處20年監禁，當地警方表示將會嚴厲打擊任何形式的暴力行為及破壞公共秩序的行為。

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