深夜載客遇襲！4少年沒錢付車資　圍毆勒頸Grab司機　涉傷人被捕

年紀輕輕欲搭霸王車已經離譜，還要出手襲擊司機，實在需嚴懲！馬來西亞發生傷人案，有4名未成年男女搭乘網約車，疑以沒錢繳付車資要等候他人幫忙轉賬為由，要求司機停在較僻靜地帶，其中3人再對司機施襲，先圍毆再勒頸，幸好受害人及時駛離方能脫險，並向警方報案。



警方事後迅速拘捕4名疑犯，案件援引《刑法典》第324條文「持武器或危險物品蓄意傷人」展開調查，由於全部被告皆為未成年人士，法庭將於6月24日再次審理案件，每名被告目前可以申請保釋。根據當地法例，被告一旦罪成最高可被判監3年，或罰款以及鞭刑。



馬來西亞有4名青年疑沒錢繳車資，圍毆勒頸網約車司機，涉傷人被捕。（網上圖片）

網約車司機深夜載客

綜合馬來西亞媒體等報道，事發於2026年5月4日凌晨約12點30分，當地一名40多歲網約車女司機，透過Grab召車應用程式接獲訂單，接載4名分別年約14至17歲的少男少女，從武吉南眉（Bukit Rambai）前往瓜拉雙溪巴魯鎮（Kuala Sungai Baru）。

4青年疑沒錢繳車資 圍毆兼勒頸司機

當車輛駛至瓜拉雙溪巴魯鎮、一處靠近樹林的僻靜地時，其中一人以沒錢繳付車資為由，要求司機停車，隨即撥打電話聲稱要等候他人網上轉賬。司機當時起疑，於是拿出手機拍攝情況，未幾遭車上3名乘客從後突襲，先被鐵棒圍毆，再遭布料勒頸，眾人更威脅她不得反抗或呼救，幸好她能及時駕車逃離現場，終能脫險。

車輛駛至靠近樹林的僻靜地時，其中一人以沒錢繳付車資為由，要求司機停車，隨後施襲。（AI生成圖片）

女司機身體多處受傷 頸部留勒痕

該女司機之後迅速向警方報案，再前往醫院接受治療，她身體多處黑青腫脹，掙扎期間亦導致鼻子和雙手受傷，頸部也留下勒痕。她向警方透露，該群青少年曾多次指示她在同一條路線上來回繞圈，並在途中無故被要求停下2次，因此察覺情況有異。

案件延至6月再審 被告可申請保釋

涉事4名疑犯事後被警方拘捕，案件援引《刑法典》第324條文「持武器或危險物品蓄意傷人」展開調查。當地法庭於5月20日開審，4名被告在律師陪同下出席聆訊，但因全部被告皆為未成年人士，法庭定於6月24日再次審理案件，每名被告可以1,000令吉（約1,980港元）保釋。被告若然罪成，最高可被判監3年，或罰款以及鞭刑。

（綜合）