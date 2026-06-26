前空姐揭航空業暗黑文化：機師會在駕駛艙激戰　「極樂派對」盛行

外界常認為空服員與機師的工作光鮮亮麗，能夠免費環遊世界、入住高級飯店，但多名前航空從業人員近日揭露，航空業背後其實存在著鮮少公開談論的「暗黑文化」。從機師與空服員之間的不倫關係、一夜情到飯店「荒淫派對」，甚至有人形容航空業就像一個「空中版交友軟體」，不少從業人員因此捲入感情糾紛與婚姻危機。



根據外媒「太陽報」（The Sun）報導，曾在美國某航空公司任職的34歲前空服員艾比（Abby Rose）透露，自己在航空業工作期間，曾親眼見證許多機師與空服員之間的不倫戀情。她表示，由於機組員長時間共同出勤、頻繁在世界各地過夜，加上工作壓力大、作息特殊，容易形成「親密的」人際關係。

示意圖（Unsplash@Jacky Watt）

「機師和空服員的一夜情文化其實相當普遍，許多人一落地就開始使用交友軟體尋找約會對象」艾比說，部分空服員甚至會在飛行途中與乘客交換聯絡方式，希望下機後進一步認識。

另一名曾任空服員的史凱（Skye Taylor）則回憶，航空業內部的聚會文化相當盛行，尤其是海外過夜期間，許多機組員會聚餐、喝酒甚至舉辦「淫亂派對」徹夜狂歡。史凱指出，南非約翰尼斯堡曾被不少航空從業人員視為熱門聚會地點，部分多人運動派對的限制級程度，甚至大到讓她感到不自在而提前離開。

此外，現役空服員諾艾兒（Noelle）也分享，自己工作期間經常收到乘客主動示好，曾有人開價近千美元（約7800港元），希望購買她長途飛行時穿過的絲襪，讓她直呼航空業的社交環境有時比交友軟體還直接。

除了一夜春宵與派對文化，航空業內部的感情糾紛也時有所聞。艾比表示，部分機師因工作性質經常長時間離家，導致感情關係面臨考驗，自曝曾見過在駕駛艙或頭等艙廁所偷情、發生性關係的情侶，「我通常選擇睜一隻眼閉一隻眼」。

近年來，多家航空公司也曾發生員工因酒後失態、吸毒或違反飛安規定而遭懲處的案例。報導指出，航空業雖然提供高薪與特殊工作體驗，但高度流動的生活模式與跨國工作環境，也讓從業人員面臨比一般職場更複雜的人際與情感挑戰。

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