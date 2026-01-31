別再盲信AI推薦商品！央視揭驚人黑幕　商家花錢就能變標準答案？

出門旅遊住哪家酒店、電動牙刷哪款好用？隨着生成式人工智能搜索工具日趨成熟，越來越多的人在做決定前會先詢問AI。



據央視新聞報道，近期多起案例顯示，AI有時會一本正經地「胡說八道」，尤其是在涉及商品推薦等商業行為時，其推薦結果的可信度開始受到質疑。

在商品推薦方面 AI一本正經胡說八道原因曝光：

日前，哈爾濱的張女士在選購電動牙刷時，面對網絡上眾多品牌和型號難以判斷，便向AI詢問哪款產品好，並按照AI的推薦下單。然而購買後她發現，該產品並非性價比最高。張女士稱，同類產品AI推薦的，她發現並不是最優惠的，還發現了其他一些功能、價格都差不多的產品。

央視調查發現，目前已有一些人專門從事「讓AI推薦商家產品」的相關業務。在社交平台上，存在大量介紹和推廣「生成式引擎優化」的帖子。有推廣者宣稱，通過自己操作，可以讓AI在回答相關問題時，將商家品牌或商品作為「標準答案」推薦給用戶。

該推廣者表示，其做法是撰寫大量產品相關文章，並投放到AI常抓取內容的平台，從而影響AI在搜索和生成答案時的推薦結果。例如，當用戶詢問「香薰產品哪個好、性價比更高」時，AI給出的答案就會傾向於推薦其推廣的產品。

據悉，此類服務代理一年的費用在4000元（人民幣）至20000元不等，投入資金越多，效果越明顯。針對AI推薦商品存在的問題，專家建議，AI工具廠商應該附帶「相關生成答案」的來源，消費者在使用AI選擇商品時也要多留一個心眼。

