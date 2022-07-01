日本舞妓光鮮亮麗背後　內部黑幕曝光：未成年陪酒陪浴與包養

一位曾當過舞妓的日本女性網友近日在社群網站上，公開日本傳統藝妓的「暗黑內幕」，包括未成年就得飲酒、被客人性騷擾甚至差點賣掉初夜等等，引起軒然大波。



如今日本媒體再進一步追查，更證實爆料的藝妓黑幕確有其事，讓這項頗具代表性的日本傳統文化，蒙上了一層陰影。（點圖放大看前日本藝妓揭業內黑幕👇👇👇）

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根據日本媒體「文春online」報道，在事件爆發出來之後，有許多客人擔心自己被聯想為爆料性騷擾的對象，因此取消了預約。有舞妓認為，既然事件被爆出來，那也是沒辦法的事，但還有許多不為人知的內幕，希望能夠獲得公開。

一位前舞妓B女士受訪指稱，該網友的爆料內容完全屬實。像是未成年飲酒的部分，每年夏天都會有公司舉辦飲酒大賽，其中大概會有30位客人與20位舞妓參加，自然包括未成年舞妓。花街這邊為了隱瞞訊息，都會謊報舞妓已經成年，參加企業也會裝作不知道，默認參加者沒有年齡問題。

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B女士指出，自己當初有一位舞妓朋友，是不能喝酒的體質，但還是被強迫參加飲酒大會。在她醉倒之後，就被隨意送上計程車不知去向，最後被發現昏迷在路邊。如此輕率的處理方式，讓B認為若是出現急性酒精中毒之類的狀況，後果恐不堪設想。

B女士還加碼爆料，藝妓業早先就存在着所謂「旦那先生制度」，如今此一陋習仍然存在。日文的「旦那」有老公、一家之主的意思，在這裏則指花大錢給藝妓店家，贊助包養特定藝妓的人士。包養金額由店家、包養人及本人決定。被包養者自然無法違抗店家與「旦那先生」的要求。

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雖然「旦那先生」有可能只是純粹想要幫助藝妓的人，但不可否認有不少人是為了性方面的慾望，才會花大錢包養女性。由於B女士當初是喜歡和服和舞蹈才成為藝妓，但在目睹業界居然是這樣的聲色場所後，讓她決定辭去工作。

一位男性客人也表示，自己因為喜歡京都的氛圍，以及舞妓和藝妓等日本文化，所以曾經到花街消費。然而接待他的十幾歲女藝妓請他品茶時，他自己卻表示喜歡喝兌過水的威士忌，結果成了讓未成年舞妓喝酒的幫兇。他也證實部分店家有設置浴室，還會主動提醒客人有提供混浴服務。

不過也有另外的中年男性客人認為，雖然爆料的內容部份屬實，但京都花街絕非全部都是色情行業。還是有以日本傳統舞蹈、藝能為賣點藝妓，以及製作相關和服、花簪等等的職人存在。希望大眾不要有誤解的同時，也能藉由爆料的輿論壓力，將日本藝妓業界導回正軌。

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