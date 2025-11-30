千萬藏獒為何淪為流浪犬？揭秘寵物繁育黑幕　遺傳病纏身慘不忍睹

寵物繁育的指揮棒是潮流，一個「爆款」品種流行幾年後便逐漸失寵，市場開始眷顧另一個品種；像藏獒和布偶貓都曾是寵物市場的「爆款」，但業者為了追逐風口，失序的雜交繁育、改良，不僅讓寵物「變形」，遺傳病、死亡率攀升等問題也相繼爆發。



紅星新聞報導，2000年到2012年左右，中國掀起一股「藏獒熱」，一條藏獒的成交價可過千萬；尚雪峰在這股熱潮中「上頭」了，他拉上幾個好友找藏獒，進了約40條藏獒，「看見一條藏獒，就跟看見大明星一樣。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

寵物爆款繁育黑幕，危害寵物健康▼▼▼

寵物繁育的指揮棒是潮流，但業者為了追逐風口，失序的雜交繁育、改良，不僅讓寵物「變形」，遺傳病、死亡率攀升等問題也相繼爆發。（pexels；01製圖）

+ 12

追求特定外觀，汙染基因

藏獒買賣發展成產業後，為了追求某種特定的外觀特徵，有人將藏獒與其他犬種雜交，藏獒變得臃腫憨厚，無法奔跑。

「藏獒原本應奔跑在蒼茫的天地之間，注定無法走進城市的千家萬戶。」據報導，2012年，曾經狂熱膨脹的產業泡沫到破滅邊緣，有價無市，隨著藏獒經濟泡沫破滅，很多基因被汙染的藏獒被帶到無人區「放生」。

2016年的一場貓展上，布偶貓登場，人們全都放下手裡的事擁到台前觀看；尚雪峰也去了那場貓展，他意識到，布偶貓的「風口」要來了。

尚雪峰從內地鞍山市一個貓商手中花3.9萬元（人民幣，下同）買了一隻2個月大的布偶貓，又托朋友從國外購入幾隻成年的布偶貓。不到半年，第一窩幼貓出生了，一隻2月齡布偶貓的售價能達3萬元至6萬元。2021年，尚雪峰把一個停產多年的鞋廠改造成種貓繁育基地，飼養了200多隻布偶貓。

+ 3

繁育卷到失控，市場崩塌

一名熟悉布偶貓的從業者說，布偶貓最初是多個品種的貓混血，經過一系列沉澱和改良，最後形成穩定的成熟雜交品種，「氣質仙，毛中長。」

報導指出，2019年左右，市場開始追捧「新臉版布偶貓」，臉更圓，耳朵更小，類似波斯貓；這種外觀的貓在幼年時看起來更圓潤可愛，尷尬期短，好賣，但有業內有聲音認為，「這是一種退化而非改良」。「布偶貓的品標，告訴你牠是楔形、仙氣飄飄的，而非圓憨。貓有尷尬期，我們應該尊重牠本來的樣子，不能因為追求市場利益，將牠無序變成我們期待的樣子。」

隨著「新臉版布偶」的爆火，布偶貓繁育同樣「卷」到失控。為了讓布偶貓的臉更圓、耳朵更小、毛更爆，有人用近親來繁育，折尾、遺傳性心肌炎等等先天性疾病襲來，一些布偶貓變得免疫力低下、蠢笨、沒精神、死亡率高。

2022年左右，「新臉版布偶貓」熱度達到頂峰，一隻布偶貓的價格可過百萬，二、三十萬元的成交價也不罕見。帶有「新臉」性狀的種貓，借配一次的價格從一兩萬漲到了四、五萬。察覺到布偶貓市場已經不健康，尚雪峰退出賽道。

果然，隨著市場飽和，遺傳病、死亡率攀升等問題的爆發，布偶貓市場斷崖式崩塌，價格垮了。

延伸閲讀：日本柴犬Pon離世享年17歲 曾因「不可以色色」表情包爆紅網絡（點擊連結看全文）

+ 2

透過雜交配種，動物變形

據一名有十多年貓狗繁育經驗的從業者報導，人為無序雜交導致動物變形的案例還發生在其他寵物身上。拉布拉多犬尷尬期長嘴長臉，有人通過雜交配種，讓幼崽時期的拉布拉多犬臉部肉增多，顯得圓潤。但這種拉布拉多犬長大後會變得臃腫醜陋。「還有不少網絡流行品種，如貴婦狗配比熊犬叫泰迪熊，藍貓配矮腳貓叫矮腳藍貓……」

延伸閱讀：

就是要貼貼！鸚鵡也會罹患分離焦慮 跟醫生形影不離

年調運500萬隻犬貓 遼寧寵物市場為何背上「星期寵」差評？

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】