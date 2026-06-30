117具狗屍！美國動物收容所標榜「不殺生」獲資助　涉狂虐殺動物

對於動物，人類可以不愛，但請勿傷害，如果是「假救援、真虐殺」就更不能原諒！美國加州北部爆出震驚全美的動物收容所涉嫌虐殺動物案。當地知名動物救援機構「米蘭達救援站」（Miranda's Rescue）長期以「不殺生」（No-Kill）作招徠，每年收受數十萬美元政府補助與公眾募款，早前遭當地警方突擊搜查。



執法人員利用探地雷達掃描，在收容所地下挖出多達117具狗隻遺骸，部分屍體留有明顯槍擊痕跡，現場1個倉房內更搜出逾600個狗項圈，懷疑是集中處決流浪狗的秘密場所。



執法人員利用探地雷達掃描，在收容所地下挖出高達117具狗隻遺骸。示意圖。（AI生成圖片）

探地雷達揭發狗隻「萬人塚」 X光驗屍驚見大量子彈碎片

洪堡縣警長辦公室於6月27日證實，警方根據線索對收容所周邊進行雷達掃描，在地下兩處挖掘點共挖出117具完整的狗隻遺骸、21個狗隻頭骨及數百塊骨骼。為了釐清真相，執法人員對其中70具犬屍進行X光檢查，赫然發現屍體內部殘留大量子彈碎片，證實大批狗隻生前曾遭槍擊。調查人員隨後在附近一個谷倉內，搜出600多個狗項圈，警方相信該處極可能是狗隻遭到集中處置及殺害的血腥現場。

調查人員隨後在附近一個谷倉內，搜出 600 多個狗項圈。示意圖。（AI生成圖片）

據當地執法部門的調查資料顯示，該救援站的衛生環境極其惡劣，除了地下塚，地面上的狗隻同樣面臨斷水斷糧的悲慘境況。

年收數十萬資助 大量動物下落不明

該機構長期從三藩市灣區接收流浪狗，每年獲得政府補助與社會募款高達數十萬美元。然而警方翻查紀錄發現，單自2025年1月以來，該機構共接收了約900隻動物，但至今僅能確認約100隻被成功領養，意味著剩餘高達730隻動物至今下落不明。

該機構長期從三藩市灣區接收流浪狗，每年獲得政府補助與社會募款高達數十萬美元。（AI生成圖片）

機構創始人香農米蘭達（Shannon Miranda）發表聲明自辯，聲稱僅在動物具嚴重攻擊性等「極少數特殊情況下」才會實施安樂死，呼籲公眾切勿過早下結論。

義工潛入搜證揭發黑幕 警方正深入調查

這宗大案之所以曝光，全因２名動物福利倡導者於今年4月自行進入收容所調查，並在現場挖出8具帶有彈孔的狗屍後報案。

這宗大案之所以曝光，全因2名動物福利倡導者於今年4月自行進入收容所調查。示意圖。（AI生成圖片）

目前警方尚未對機構負責人提出正式刑事指控。警方強調，由於案件牽涉動物虐待、資金流向及收容紀錄等多個複雜層面，目前仍需等待法醫鑑定，一旦達到起訴標準將移交檢察機關。

No-Kill不等於「零死亡」

根據美國業內標準，只要機構的「活體救助率」達到90%以上即可被認證為「No-Kill」（不殺生）。在符合法律規範下，針對患不治之症或具極端攻擊風險的動物實施安樂死仍屬合法。

（綜合）

其他報道：嚴禁惡貓入內！流浪貓愛打架遭獸醫診所貼「黑名單」 3受害喵曝光

這就是貓霸嗎？馬來西亞有飼主帶貓咪到獸醫診所時，發現1隻狸花貓被貼出「大頭相」，公開其經常欺負診所其他貓咪，以及曾抓傷人的種種惡行，故被公開點名嚴禁入內。另有告示則貼出3隻「受害喵」的名單，引來網民同情，對惡霸貓則不禁笑稱，「一張黑幫臉」、「已列入犯罪名單」。



獸醫診所及後回應，指涉事貓咪其實是流浪貓，但牠喜歡前來診所，還會到處撒尿「霸地盤」，亦有傷人前科，所以才張貼告示提醒他人小心，強調診所對牠則一視同仁，目前已為其進行絕育手術，加上每天提供食物和舒適休息環境，貓咪身體狀況良好，請網民放心。



馬來西亞有獸醫診所貼出「黑名單」，嚴禁「惡霸」流浪貓入內。（「facebook@Suria Azmi」圖片）

獸醫診所貼「黑名單」禁惡貓入內 3名受害喵曝光

綜合馬來西亞媒體報道，當地有貓奴於3月初在facebook帳號「Suria Azmi」發帖，指帶同愛貓到森美蘭州一家獸醫診所時，發現門外張貼2張告示。相中可見，右邊印有1隻名叫Taiko（譯音太鼓）、相貌「兇神惡煞」的狸花貓，然後以紅底白字寫上「別讓這隻貓進來，Taiko喜歡跟診所裏貓打架」；而左邊告示則顯示3隻曾被牠欺負的「受害貓」照片。

網民笑：一張黑幫臉

樓主對此笑稱「沒想到貓咪之間也會有霸凌行為」，希望太鼓之後可以改過自新。帖文引來網民爆笑，覺得太鼓外貌明顯「唔好惹」，「一張黑幫臉」、「已列入犯罪名單」、「看看牠的眼睛，嘩…好銳利，感覺牠恨不得把那人吃掉」。

網民揭惡貓惡霸行為！

亦有不少目擊者訴說曾見識太鼓的惡霸行為，「我看過閉路電視畫面，診所裏的貓都被牠追著跑」，亦有苦主稱曾被太鼓「攻擊」，「我曾經被Taiko抓傷」、「我把貓咪送去看獸醫時，沒注意到照片中的貓就是牠，還摸了牠的頭，覺得牠挺黏人的。獸醫警告我牠很兇，我還自豪地說『哪裏會』，結果我摸牠肚子時牠立刻兇我，幸好我的手還在」。有網民於是貼出家貓照片，笑稱可為診所提供保鏢服務，「診所需要貓保鏢可以私訊我，我的貓也是突擊隊級別」。

獸醫診所已為惡貓絕育 其身體狀況良好

涉事獸醫診所其後留言，指太鼓其實是流浪貓，但牠喜歡前來診所，還會到處撒尿「霸地盤」，所以才張貼告示提醒他人小心，「希望大家不要誤會我們貼在診所門口的告示哦，因為已經有太多人或貓成為Taiko的受害者，有人被抓傷、有人被追，甚至被咬」。雖說太鼓調皮不已，但診所還是同樣愛護牠，並已為其進行絕育手術，每天提供食物和舒適休息環境，所以牠身體狀況良好，唯一不足就是不能和其他貓咪一起相處。

獸醫診所指涉事流浪貓喜歡到診所，亦曾傷人傷貓，故張貼告示提醒他人小心。（「facebook@Suria Azmi」圖片）

全文：嚴禁惡貓入內！流浪貓愛打架遭獸醫診所貼「黑名單」 3受害喵曝光