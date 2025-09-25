虐畜！流浪狗誤闖院子　印男持木板毆打驅趕　激怒民眾遭圍毆洩憤

印度發生人神共憤的虐畜事件。當地有男子因流浪狗誤入自家院子，疑受母親慫恿下，竟然拿木板多次毆打，並企圖驅趕狗狗，令狗狗痛苦吠叫、渾身發抖。虐狗行徑被閉路電視全直擊，有居民認出施襲男子，登門將他帶到大街，眾人圍毆男子，並對他拳打腳踢，之後更押解他到警署，要求當局嚴徵。



孟買流浪狗組織事後在社交平台發文，稱狗狗經過醫生團隊治療後，目前情況穩定，又透露男子事後已經道歉，但就強調「我們希望人們明白，你不能傷害無辜的動物，卻指望沒有人站出來說話」。



印度有男子手持木板，多次毆打企圖驅趕誤闖自家院子的流浪狗。（網上影片截圖）

男子手持疑似木板 多次毆打企驅趕流浪狗

綜合印度媒體報道，新孟買（Navi Mumbai）科帕爾凱拉內區（Kopar Khairane）有男子涉嫌虐畜，遭民眾圍毆洩憤。從網上流傳的閉路電視畫面可見，相信事發於8月1日，涉事男子手持疑似木板多次毆打1隻黑色流浪狗，狗狗被打至痛苦吠叫，甚至被迫到角落渾身發抖，但男子仍追着狗狗企圖繼續毆打，直至狗狗衝出鐵閘逃去，事件才告終。

流浪狗誤闖男子住處院子。（網上影片截圖）

男子持木板多次毆打流浪狗，狗狗被迫到角落渾身發抖。（網上影片截圖）

直至狗狗衝出鐵閘逃去，事件才告終。（網上影片截圖）

民眾氣炸登門尋男子 帶到大街圍毆洩憤

片段曝光後引來當地居民不滿，紛紛譴責男子惡行，有人甚至認出施襲男子，登門將他帶到大街，有人質問他為何要傷害流浪狗，他稱聲不滿流浪狗走進自家院子，兼受母親慫恿下「行兇」，更囂張表示「如果有必要，下次還會這樣做（毆打驅趕流浪狗）」，引來在場人士眾怒，即時上前圍毆男子，並對他拳打腳踢。男子之後一度跪在地上，雙手抱頭，但眾人怒氣難消，仍然持續毆打他洩憤。及後男子在眾人押解下，被帶到警署，民眾要求當局嚴徵涉事男子。

當地居民不滿男子虐畜惡行，登門將他帶到大街進行「私刑」洩憤。（網上影片截圖）

眾人上前圍毆男子，並對他拳打腳踢。（網上影片截圖）

男子一度跪在地上，雙手抱頭。（網上影片截圖）

男子在眾人押解下被帶到警署，民眾要求當局嚴徵。（網上影片截圖）

流浪狗組織發文 指狗狗經治療後情況穩定

而被暴力對待的流浪狗今年16歲，相等於人類80歲的高齡，牠被打至全身受傷，所幸當地動物保護組織PFA（People for Animals ）及時展開救援行動。孟買流浪狗組織在社交平台貼出照片，指狗狗經過醫生團隊治療後，目前情況穩定，又透露男子事後已經道歉，但就強調「我們希望人們明白，你不能傷害無辜的動物，卻指望沒有人站出來說話」。

被虐待的流浪狗今年16歲，幸好經醫生團隊治療後，目前情況穩定。（「IG＠streetdogsofbombay」圖片）

據悉男子事後已經道歉，但流浪狗組織批評「我們希望人們明白，你不能傷害無辜的動物，卻指望沒有人站出來說話」。（「IG＠streetdogsofbombay」影片截圖）

