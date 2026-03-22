嚴禁惡貓入內！流浪貓愛打架遭獸醫診所貼「黑名單」 3受害喵曝光

這就是貓霸嗎？馬來西亞有飼主帶貓咪到獸醫診所時，發現1隻狸花貓被貼出「大頭相」，公開其經常欺負診所其他貓咪，以及曾抓傷人的種種惡行，故被公開點名嚴禁入內。另有告示則貼出3隻「受害喵」的名單，引來網民同情，對惡霸貓則不禁笑稱，「一張黑幫臉」、「已列入犯罪名單」。



獸醫診所及後回應，指涉事貓咪其實是流浪貓，但牠喜歡前來診所，還會到處撒尿「霸地盤」，亦有傷人前科，所以才張貼告示提醒他人小心，強調診所對牠則一視同仁，目前已為其進行絕育手術，加上每天提供食物和舒適休息環境，貓咪身體狀況良好，請網民放心。



馬來西亞有獸醫診所貼出「黑名單」，嚴禁「惡霸」流浪貓入內。（「facebook@Suria Azmi」圖片）

獸醫診所貼「黑名單」禁惡貓入內 3名受害喵曝光

綜合馬來西亞媒體報道，當地有貓奴於3月初在facebook帳號「Suria Azmi」發帖，指帶同愛貓到森美蘭州一家獸醫診所時，發現門外張貼2張告示。相中可見，右邊印有1隻名叫Taiko（譯音太鼓）、相貌「兇神惡煞」的狸花貓，然後以紅底白字寫上「別讓這隻貓進來，Taiko喜歡跟診所裏貓打架」；而左邊告示則顯示3隻曾被牠欺負的「受害貓」照片。

網民笑：一張黑幫臉

樓主對此笑稱「沒想到貓咪之間也會有霸凌行為」，希望太鼓之後可以改過自新。帖文引來網民爆笑，覺得太鼓外貌明顯「唔好惹」，「一張黑幫臉」、「已列入犯罪名單」、「看看牠的眼睛，嘩…好銳利，感覺牠恨不得把那人吃掉」。

網民揭惡貓惡霸行為！

亦有不少目擊者訴說曾見識太鼓的惡霸行為，「我看過閉路電視畫面，診所裏的貓都被牠追著跑」，亦有苦主稱曾被太鼓「攻擊」，「我曾經被Taiko抓傷」、「我把貓咪送去看獸醫時，沒注意到照片中的貓就是牠，還摸了牠的頭，覺得牠挺黏人的。獸醫警告我牠很兇，我還自豪地說『哪裏會』，結果我摸牠肚子時牠立刻兇我，幸好我的手還在」。有網民於是貼出家貓照片，笑稱可為診所提供保鏢服務，「診所需要貓保鏢可以私訊我，我的貓也是突擊隊級別」。

獸醫診所已為惡貓絕育 其身體狀況良好

涉事獸醫診所其後留言，指太鼓其實是流浪貓，但牠喜歡前來診所，還會到處撒尿「霸地盤」，所以才張貼告示提醒他人小心，「希望大家不要誤會我們貼在診所門口的告示哦，因為已經有太多人或貓成為Taiko的受害者，有人被抓傷、有人被追，甚至被咬」。雖說太鼓調皮不已，但診所還是同樣愛護牠，並已為其進行絕育手術，每天提供食物和舒適休息環境，所以牠身體狀況良好，唯一不足就是不能和其他貓咪一起相處。

獸醫診所指涉事流浪貓喜歡到診所，亦曾傷人傷貓，故張貼告示提醒他人小心。（「facebook@Suria Azmi」圖片）

「受害貓」重達7公斤 體型強壯未受傷

樓主事隔1天再發文，並上傳和2號「受害貓」的合照。相中可見1隻體型強壯、重達7公斤橘貓。雖然牠曾被太鼓欺負，但沒有受傷，且體重亦沒有下降情況，樓主代為「報平安」請網民不要擔心。

有前往獸醫診所飼主貼出和其中1隻「受害貓」合照，指牠身體沒有創傷，請網民放心。（「facebook@Suria Azmi」圖片）

（facebook＠Suria Azmi）