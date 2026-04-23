垃圾房的童年！5歲女童隨毒母流浪　後巷拾荒引關注盼福利局安置

馬來西亞雪州發生一宗令人心酸的女童流浪個案，當地1名年僅5歲的女童，因母親沾染毒癮且居無定所，被迫長期棲身於商業區垃圾房內，日常拾荒維生，成長環境極其惡劣，引發社會關注。當地市議員與國會議員服務中心已緊急介入，將向福利局尋求協助，冀讓女童獲得合適的安置及教育。



母女倆長期棲身於商業區的垃圾房內。（AI生成圖片）

5歲女童拾荒維生 母偕友後巷吸毒

據《中國報》報道，事發雪州武吉丁宜鎮（Bukit Tinggi）的羅弄巴都尼蘭（Lorong Batu Nilam）商業區，其後巷無人使用的垃圾房長期被不少露宿者霸佔當做「家」，露宿者日常拾荒堆積大量垃圾，導致周邊環境髒亂，其中一對母女的處境尤其令人心酸。

毒母流浪10年 生父因故被捕

周邊鄰里透露，女童母親夜間抽著香煙推著嬰兒車，和孩子在街頭徘徊。當地巡邏隊成隊員表示，該名母親染毒癮，不時晚上和一班朋友聚集在後巷吸毒，女童的母親已在當地流浪多年。據了解，該女子已在當地流浪超過10年，數年前與同樣為露宿者的男子組成家庭並誕下女兒，但女童生父早前因故被捕，只剩下兩母女拾荒維生。

女童母親夜間抽著香煙推著嬰兒車。（AI生成圖片）

大眾盼福利局安置女童

前巴生武吉丁宜人民社警主任葉華仔表示，早期女子尚未有孩子，偶爾會向他討要煙錢或食物飲料，他也曾予以幫助。由於早前商業區一間商店曾發生火災，巴生皇城市政廳執法部門已加強巡邏，防範露宿者焚燒垃圾引發火災隱患。

社會人士呼籲，福利局需盡快為女童提供必要的庇護與支持。（AI生成圖片）

社會人士呼籲，福利局需盡快安置女童，同時關注其母親的戒毒與康復。當地市議員指，已將個案轉交有關部門，但畢竟女童生母仍在，無法隨意強制介入拆散母女，會交福利局跟進安置、生活保障及教育問題。