懷疑丈夫出軌！悍妻磨尖牙齒　趁愛愛咬斷陰莖永久不舉　判因5年

俄羅斯莫斯科近日審理1宗「斷根」血案。1名41歲男子因手機內1則曖昧短訊，遭39歲妻子策劃報復，在親熱時被對方用事前磨尖的牙齒咬斷生殖器，導致永久喪失自然勃起功能。涉案妻子最終被法院裁定「故意造成他人嚴重傷害」罪成，終判囚5年。



1名41歲男子因手機內1則曖昧短訊，遭39歲妻子策劃報復，在親熱時被對方以事前磨尖的牙齒咬斷生殖器。（X@Daily Star）

偷看手機惹禍 曖昧短訊成導火線

綜合外媒報道，這宗慘劇的導火線源於1則手機短訊。涉案的39歲俄籍女子早前暗中查看41歲丈夫手機時，發現1名陌生女性傳來短訊，詳細地描述曾夢見與其丈夫在沙灘上發生性行為。這則「春夢」短訊令妻子堅信丈夫已經背叛婚姻。她當時並未有當場發難或與丈夫對質，而是開始策劃1場極端且殘忍的報復行動。

39歲俄籍女子早前暗中查看41歲丈夫手機時，發現1名陌生女性傳來短訊，詳細地描述曾夢見與其丈夫在沙灘上發生性行為。（AI生成圖片）

銼刀磨利牙齒 色誘狠咬斷命根

據負責該案的醫療專家瓦爾瓦切夫（Artur Valvachev）透露，女子為了確保行動「萬無一失」，她事前用銼刀改變了牙齒形狀，親自將自己的牙齒逐一磨尖。

妻子事前用銼刀改變了牙齒的形狀，親自將自己的牙齒逐一磨尖。（AI生成圖片）

案發當晚，妻子親自下廚，與丈夫共晉晚餐並飲酒，營造出和平且浪漫的氣氛。隨後2人回房休息並開始親熱，就在妻子為丈夫進行口交時，她突然發難，憑藉磨尖的利齒1口咬斷了丈夫的生殖器。事後，她將斷肢吐出，並冷漠地看著丈夫說：「這是你自找的，現在你再也沒辦法和別人親密了。」

丈夫留永久傷殘 悍妻判囚5年

劇痛令丈夫一度休克，他清醒後發現自己下體大量出血，連忙忍痛將斷肢放入裝有生理鹽水的玻璃杯中，並自行召喚救護車送院。醫療團隊盡全力搶救，但因受創太深，最終未能成功接駁神經，他將永久喪失自然勃起的功能。醫生指出，他未來若要恢復正常生活，只能考慮植入人工陰莖海綿體（Penile prosthesis）。這是1種透過外科手術植入陰莖內部的醫療裝置，主要用於治療嚴重且對藥物無反應的勃起功能障礙（ED）。

醫療團隊盡全力搶救，但因受創太深，最終未能成功接駁神經，他將永久喪失自然勃起的功能。（Getty Images）

警方接報後迅速拘捕涉案妻子。在案件調查期間，受害丈夫堅決否認自己曾經「出軌」。至今年7月，莫斯科法院裁定女被告「故意造成他人嚴重傷害罪」成立，判處其在女子監獄服刑5年。

目前，受害丈夫正獨力撫養2人7歲的孩子。據外媒報道，入獄後的悍妻目前正面臨嚴重的牙齒腐爛問題，而男方不禁直言這一切都是「因果報應」。

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「愛愛」稍一不慎，隨時樂極生悲！台灣1名醫生深夜被急診個案叫醒，於是緊急前往跟進，發現男患者與人親密期間，突然聽到「啪」一聲，下體變軟，迅速局部腫脹瘀青，證實「陰莖骨折」。他立刻安排手術，縫合修補破裂白膜，男病人恢復進度良好，但仍然擺臉色，要求多住數日，甚至明言「我認識你們醫院高層」。醫生才恍然大悟：「難怪接到高層『關切』電話，只是大哥，這個『骨折』又不是我造成的，對我擺臉色做什麼？」



男病人愛愛時突然聽到清脆響聲，陰莖瞬間變軟，繼而局部腫脹瘀青，外觀變化非常明顯，證實是「陰莖骨折」。（示意圖／shutterstock）

男病人親密期間「陰莖骨折」

泌尿科醫師江佩璋在facebook專頁表示，數周前深夜被叫醒，有1宗急診個案「少見但刻不容緩」。江醫生前往處理，發現男病人和其他人愛愛時，突然聽到清脆響聲，陰莖瞬間變軟，繼而局部腫脹瘀青，外觀變化非常明顯。

成功縫合修補白膜

「陰莖骨折」過程非常典型，但其實和一般骨頭折斷不同，陰莖勃起時，白膜（tunica albuginea）變得緊繃，一旦破裂，苦不盡快處理，後果可大可小，江醫生當晚進行手術，成功縫合修補白膜。

男病人恢復良好，卻「心情不太美麗，臭着臉」，強硬表示「我就是要多住幾天，不然很麻煩！」、「我認識你們醫院高層！」。（示意圖／shutterstock）

男患者︰我認識你們醫院高層

江醫生翌日巡房時，男病人原本腫脹位置已經明顯消退，緩解疼痛，恢復良好，但男患者病人「心情不太美麗，臭着臉」，強硬表示「我就是要多住幾天，不然很麻煩！」、「我認識你們醫院高層！」。

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