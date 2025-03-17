美國殯儀館女防腐師「割下死者生殖器塞進嘴裡」　疑為這原因辱屍

美國德州一間殯儀館近日傳出駭人案件，一名女防腐師在處理屍體時，竟然毀損屍體，將死者的生殖器割下後塞進死者嘴巴。



據悉女防腐師疑似是得知死者生前是名性侵犯，於是執行「私刑正義」憤而動手。

34歲女防腐師勞德米克在割下58歲死者羅德里格斯的生殖器塞進其嘴裡。（FOX 26 Houston）

羅德里格斯在2001年因性侵31歲女子被定罪，判處10年緩刑。（Texas Department of Public Safety）

據《紐約郵報》（New York Post）報道，這起駭人事件發生於休士頓一家殯儀館。涉案的34歲女防腐師勞德米克（Amber Laudermilk），在處理58歲死者羅德里格斯（Charles Roy Rodriguez）的遺體時，突然拿起解剖刀，在其鼠蹊部連刺兩刀，接著割下生殖器，塞進死者嘴裡。當時一名防腐學生在現場目擊了整個犯案過程，勞德米克在犯案後，還警告學生：

你什麼都沒看到。

警方表示，羅德里格斯於今年1月自然死亡，死後被送往殯儀館進行防腐處理。不過這名死者的身分確實不單純，他在犯罪紀錄上被登載是性侵犯。

根據紀錄，羅德里格斯在2001年因性侵31歲女子被定罪，判處10年緩刑。目前不清楚勞德米克是如何得知對方的犯罪紀錄的，但種種跡象顯示，勞德米克可能是對死者生前所為不滿，才會做出這種駭人行為。

警方接獲殯儀館通報後展開調查，最終以毀損屍體罪（Abuse of a Corpse）起訴勞德米克。目前她已被逮捕，並等待法院審理。哈里斯郡（Harris County）警長羅森（Alan Rosen）受訪時表示，無論一個人生前做過什麼，在死後依然應受到基本尊重。他也建議，勞德米克在接受應受的刑罰後，最好接受心理諮商，釐清這麼做的背後動機。

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