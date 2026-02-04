65歲億萬富商做「陰莖增大手術」亡　驗屍逆轉死因　無牌醫仍判刑

一名65歲富商2019年在法國接受陰莖增大手術時，死在手術台上。警方初期以過失致死偵辦，不過驗屍報告出爐後，更換調查方向。



根據《鏡報》、《巴黎人報》報導，這位億萬富翁是比利時籍以色列裔鑽石商拉尼亞多（Ehud Arye Laniado），受性功能障礙困擾，長年造訪法國巴黎一間診所接受治療，長期服用血管擴張劑等藥物。

拉尼亞多Ehud Arye Laniado（Instagram@ehudaryelaniado）

直至2019年，拉尼亞多照舊前來接受陰莖增大手術時，雖表示腹部疼痛，但仍堅持醫生繼續手術，最後在手術台上心臟病發死亡。

事發當下，手術醫師曾施以心肺復甦術，但仍無法挽回拉尼亞多，辯護律師認為，心臟驟停可能發生在任何地方：

如果披薩店裡發生這種情況，披薩師傅會被起訴嗎？

初期警方以手術中過失致死起訴主刀醫師及助理醫師，不過驗屍報告指出，是拉尼亞多長期服用多種藥物，導致突發心臟病死亡，與手術本身無關。

最終兩名醫師因未及時提供協助、藥物犯罪、無牌等罪刑遭永久禁止行醫，且分別被處以5萬歐元（約46.2萬港元）罰款、緩刑15個月，以及2萬歐元（約18.5萬港元）罰款、緩刑 12個月。

