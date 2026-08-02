倫常慘案｜40歲牙醫殺2子後自焚　警方揭離婚與前妻爆撫養費糾紛

加拿大渥太華上月底發生1宗震驚當地的雙重謀殺及自殺案。1名40歲牙醫拉米 （Mohammed AL-LAMI）在子女探視期間，於住所內殺害2名年僅7歲及12歲的親兒，隨後縱火燒毀自己的診所，再前往肯普特維爾（Kemptville）附近於車內自焚身亡。7月21日渥太華警方完成案件調查，確認拉米單獨犯案，推測該案與長期的親密關係暴力及家庭衝突有關。



拉米與前妻自2022年離婚後，因子女撫養費陷入糾紛，同時存在親密伴侶暴力（對前任或現任親密伴侶的攻擊與控制行為模式，不只是肢體暴力，精神暴力、跟蹤及騷擾、經濟控制、性暴力等）爭議。拉米早於2024年發電郵恐嚇前妻，至今年4月罪名成立，獲判有條件釋放及12個月緩刑，法庭特別限制他隨意接觸前妻。消息指，拉米在行兇現場留下多頁文字控訴前妻及指控司法係統不公。警方表示難以理解「殃及無辜兒童」的暴力事件，渥太華官員發文悼念亡童，當地居民亦到現場獻花哀悼。



警方對拉米的車進行調查取證。（《CBC News》影片截图）

渥太華雙重謀殺案時間線：父子探視日變殺機

綜合《CBC News》及《CTV News》等外媒報道，涉案男子是加拿大1名40歲牙醫拉米，他2年前與妻子離婚，2人育有2名兒子，年齡分別為7歲及12歲。據加拿大渥太華警察局消息，6月27日下午，拉米按探視安排接走兒子，其後2名男童被發現倒斃於曼德維拉新月街（Mandevilla Crescent）住所內。

警方調查證實，拉米在6月28日晚或29日凌晨於案發現場殺害2名兒子，並於6月29日凌晨縱火焚燒自己的牙科診所，隨後在肯普特維爾附近的1輛汽車內自焚身亡。警方未發現其他涉案人士，確認拉米為單獨犯案。

警方在渥太華南區曼德維拉新月街封鎖多處住宅。（《CBC News》影片截图）

恐嚇前妻被判刑 長期家庭糾紛成導火線

警方表示，沒有單一因素可以解釋該暴力事件，不過相關證據表明，拉米與前妻的親密關係暴力史以及在子女撫養安排與經濟支持方面的持續衝突與案件存在關聯。據《CBC News》報道，拉米曾在2024年1月發送電子郵件威脅前妻，揚言會以殘酷方式殺掉她身邊所有人及她的現任伴侶，並在訊息中以「皮條客」指稱對方。同月，拉米停止支付子女撫養費，前妻在現任伴侶勸說下對他提起刑事訴訟。2026年4月，法院判決拉米恐嚇前妻罪名成立。

拉米曾發電子郵件威脅前妻，揚言要以最殘忍的方式殺掉她身邊所有人。（AI生成圖片））

綜合《CTV News》及渥太華警方資料，拉米於今年4月獲判有條件釋放，緩刑12個月。緩刑條款列明，除非事前取得前妻書面同意，或是透過第三方、法庭命令安排子女探視，否則不得接觸前妻。根據家庭法庭協議，拉米每隔1個週末，至少可與其中1名兒子見面。未料這份探視安排竟成為悲劇導火線，血案正是在今年6月的1次探視期間釀成。拉米在殺害2子的現場留下長達數頁的控訴信，他在信中抨擊前妻，聲稱前妻才是施暴者，同時控訴刑事司法系統和家庭法院系統對他不公。

渥太華市長Mark Sutcliffe發文悼念，向遇難者家屬致以慰問。（X@_MarkSutcliffe）

社區居民自發前往現場獻花悼念。（《CBC News》影片截圖）

社區沉痛哀悼 警局長痛心：涉及兒童難以理解

渥太華警局局長鄧洛普警司（Supt. Jamie Dunlop）在記者會上表示：「這對家屬、朋友和鄰居來說都是1宗非常悲慘的事件。尤其涉及到孩子時，就更令人難以理解。」渥太華市長薩特克利夫（Mark Sutcliffe）坦言這是社區「非常艱難的一天」，並在社交網站發文悼念：「得知我們城市南部2名兒童不幸遇難，我感到震驚和心碎。這種無法估量的損失難以言表，我向所有悲痛的人們致以慰問，特別是遇難者的家人和親朋好友。」社區居民亦自發前往現場獻花悼念。

其他報道：倫常慘案！美國媽勒斃7歲兒、6歲女自殺未遂 控2項謀殺不准保釋

美國麻省（Massachusetts）發生震驚全國的倫常慘案。位於韋爾斯利鎮（Wellesley）的49歲母親珍妮特‧麥考斯蘭（Janette MacAusland）與家中親手勒死7歲兒子凱（Kai）與6歲女兒艾拉（Ella），事後企圖自殺未遂後逃往佛蒙特州（Vermont），最終被當地警方拘捕。被告於27日透過視像出庭，承認曾產生「帶子女見上帝」的極端念頭，目前被控2項一級謀殺罪，不准保釋。



被告與丈夫於去年10月展開離婚訴訟，雙方正爭奪監護權及物業權，長期家庭糾紛疑是觸發次慘案的重要誘因。



49歲女子珍妮特‧‧麥考斯蘭（Janette MacAusland）在家中勒死7歲兒子與6歲女兒，事後企圖自殺未遂，最終被捕受審。（網上圖片）

視像出庭 身穿防自殺的安全背心

佛蒙特州法院於4月27日下午開庭審訊，麥考斯蘭被控2項一級謀殺罪，她透過監獄像遙距出庭，只見她身穿防自殺的安全背心，偶然表現困惑，且一度忘記日期，但在程序上表現有禮，最終簽署文件放棄引渡權，將於未來2周內被移送回麻省受審。

口供披露殘酷細節：在床上勒斃子女

案情指4月24日晚約9時15分，被告去到在佛蒙特州的親友家中，當時頸部帶傷、渾身是血，情緒崩潰地表示殺害了2名子女。至當晚深夜，當地警方通報麻省警方，後者派警員前往麥考斯蘭住所調查，發現2名男女童已身亡。

警方公開文件顯示，麥考斯蘭明確承認在床上勒死2名子女後多次自殺未遂，並向親戚絕望表示：「我想讓我們3個人一起去見上帝，但沒有成功。」

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