洛杉磯豪宅槍擊案！男子疑槍殺孕妻後飲彈　剛辦完迎嬰派對後出事

洛杉磯再發生駭人豪宅槍擊命案！當地1對40歲夫婦在住宅內中槍身亡，丈夫疑似槍殺懷孕8個半月的妻子後飲彈自盡。鄰居稱2人此前恩愛和睦，數日前才剛辦完迎嬰派對，突發慘案令人猝不及防。據悉，自今年4月以來，洛杉磯已接連發生多宗親人互殺後自戕的家庭槍案。



洛杉磯1對40歲夫婦在住宅內中槍身亡，丈夫疑似槍殺懷孕8個半月的妻子後飲彈自盡。（AI生成圖片）

洛杉磯豪宅槍擊案 孕婦與丈夫雙雙中槍身亡

據《Los Angeles Times》報道，事發於7月10日凌晨5時45分（當地時間），洛杉磯警方接獲報案，指霍爾姆比大道（Holmby Avenue） 1300號路段一間住宅發生槍擊案。警員到場後發現一男一女倒斃屋內，2人均身中槍傷、當場死亡，女子當時已懷孕8個半月。警方確認2名死者均為40歲左右，初步證據表明男子先開槍射殺女子，然後舉槍自殺。目前警方仍深入調查本案，尚未公開2名死者詳細資料。

7月4日這對夫婦在家中舉辦迎嬰派對。（AI生成圖片）

鄰居大驚：恩愛夫妻辦完迎嬰派對突發慘案

鄰居接受當地媒體訪問時大感震驚，表示這對夫婦平日相處和睦，經常牽手散步，在外人眼中十分幸福，事前完全未察覺他們關係異常。女主人臨盆在即，7月4日他們還在家中舉辦迎嬰派對，未料短短數日便釀成雙亡悲劇。

洛杉磯今年接連爆發多宗駭人倫常槍案。（AI生成圖片）

洛杉磯連發多宗家庭槍案

今次案件並非孤例，洛杉磯今年接連爆發多宗駭人倫常槍案。4月聖莫尼卡（Santa Monica）1名高層在威尼斯（Venice）住所槍殺妻子後自盡；5月北嶺區（Northridge）1名母親疑槍殺丈夫、6日齡嬰兒及2歲幼童後自戕，4口之家慘遭滅門；6月1名父親在卡諾加公園（Canoga Park）槍殺10歲雙胞胎兒子後自盡。

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澳洲墨爾本著名華人社區伯伍德（Burwood 發生驚險槍擊案。當地1名中國女留學生在該區尋找可租住單位時，在街道上短暫停車，其間她察覺到周圍環境似乎有些異常，樹上和附近涼亭掛滿了鞋子，與電影中毒品交易的場景極為相似。女生深感不安，便匆忙駕車離開，途中與另1輛車交錯而過，對方司機目光兇狠地盯着她。



女生其後將車停在附近街道，躺在車內用手機查看地圖，詎料突有一聲巨響，後座1塊玻璃瞬間破裂，玻璃碎更飛濺到她的臉和頸上，查看後發現玻璃被擊穿，上面留有3個明顯孔洞，幸好當時她正躺着而避過一劫。網民驚訝伯伍德竟會發生槍擊案，亦有人推測樹上掛鞋很可能與毒品交易有關。



居於澳洲的中國女留學生在墨爾本東區伯伍德遭槍擊，幸好發當時她躺下才躲過一劫。圖為被橡膠彈擊穿的車窗玻璃。（網上圖片）

中國女生見「樹上掛鞋」 驅車離開被1名司機兇狠緊盯

據澳洲媒體《澳洲新聞網》、《今日悉尼》報道，事發於5月5日，當地1名中國女留學生在墨爾本東區伯伍德遭槍擊。事發前，該名女生在區內租住房屋，且與房東約好入住時間，惟臨近入住日卻一直聯繫不上對方，其後發現房子已另租他人。

女生開車到伯伍德後，無處可去，只好把車停在偏僻位置，然後打開地圖尋找新的住所。在此期間，女生發現周圍環境似乎有些異常，樹上和附近涼亭掛滿鞋子，她頓時聯想到電影中毒品交易的場景。因深感不安，女生隨即驅車離開，此時卻有１輛車朝她迎面而至，她察覺對方司機目露凶光，便迅速將車駛走。

女生發現環境異常，樹上和附近涼亭掛滿鞋子。圖為案發點在Google地圖上的街景圖。（Google地圖截圖）

女生匆忙驅車離開，在途中迎面碰上另1輛車，司機目露凶光盯着她。（網上圖片）

女生的車被轟3槍車，窗玻璃被完全擊穿，座玻璃留有3個明顯孔洞。（網上圖片）

車身遭轟3槍 女生正躺下撿回一命

女生其後把車停在數百米外的另一條街道，並在座位躺下使用手機查看地圖，不料2、3分鐘後即遭槍擊。當時女生聽到「砰」的一聲，後座車窗玻璃瞬間炸開，玻璃碎片濺射到她的臉和頸上，碎片甚至波及副駕駛座前方區域，幸好她正躺下而沒有中槍，因此並無大礙。

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