38歲好媽媽燒烤慘遭火噬　11歲兒脫外套勇敢撲火　惜嚴重燒傷不治

澳洲悉尼發生1宗燒烤奪命意外。1名38歲母親在學校假期期間，為讓子女留下美好回憶，於家中後花園準備燒烤爐烤棉花糖。未料期間發生意外，母親瞬間被火焰吞噬，最終在送院接受手術後，因併發症不治身亡。其1對年幼子女全程目擊母親起火，11歲長子更曾勇敢脫下外套試圖為母撲火，事件令當地社會震驚與惋惜。



1名38歲母親在學校假期期間，為讓子女留下美好回憶，於家中後花園準備燒烤爐烤棉花糖。（GoFundMe）

為子女留美好回憶 烤棉花糖釀慘劇

38歲死者夏綠蒂（Charlotte Rose-Ann Hill）與丈夫麥特（Matt）育有1名11歲兒子諾亞（Noah）及一名7歲女兒比莉·羅絲（Billie-Rose）。適逢學校假期，為讓孩子們度過愉快假期，夏綠蒂在家中後院架設燒烤爐，準備與子女一同烤棉花糖，希望能為他們留下美好童年回憶。

夏綠蒂在家中後院架設燒烤爐，準備與子女一同烤棉花糖，希望能為他們留下美好童年回憶。（GoFundMe）

母突惹火上身 11歲兒急用外套撲火

夏綠蒂在準備期間發生意外，身上衣物突然起火，全身遭火焰吞噬。當時站在旁邊的2名子女親眼目睹駭人一幕，7歲女兒即時放聲大叫，向正在屋內準備上班的父親求救，11歲兒子則英勇地脫下身上外套，試圖撲滅母親身上火焰。

父親聞聲趕至後院，立即為妻子急救，隨後將她送院。夏綠蒂面部及雙手嚴重燒傷，其表妹碧安卡（Bianca Hill）陪同她登上救護車轉送至設備更完善的醫院。碧安卡事後憶述，夏綠蒂當時承受極大痛楚，但為了不讓家人擔心，她在接受緊急手術前仍強忍痛楚，甚至與家人開玩笑。

夏綠蒂當時承受極大痛楚，但為了不讓家人擔心，她在接受緊急手術前仍強忍痛楚，甚至與家人開玩笑。（GoFundMe）

情況一度好轉 突爆併發症離世

夏綠蒂在手術後情況一度穩定，意識清醒，甚至能與孩子們通話。家屬原以為她已渡過危險期，未料不久後情況急轉直下，醫護人員發現她失去意識。最終，夏綠蒂於7月10日因醫療併發症不幸離世。

碧安卡透露，夏綠蒂年幼時亦經歷過喪母之痛，她生前曾表示不願孩子步其後塵，一直竭盡所能希望給予子女1個幸福完整童年，如今2名年幼子女卻要面對同樣悲劇，令家屬悲痛萬分。目前，家屬已在眾籌平台GoFundMe發起募款，目標籌集資金以應付夏綠蒂殮葬費，以及2名子女未來教育與心理輔導開支。截至目前，籌款額已突破4萬澳元（約22.1萬港元）。

其他報道：走塑│紙碗裝熱湯突對摺 食客慘遭湯燙傷大腿怒斥：邊X個發明紙碗

環境及生態局局長謝展寰近日接受電台訪問時指，計劃在1至2個月內推出第二階段走塑試驗計劃，而曾在第一階段就被網民「鬧爆」的紙製餐具，近日再在網上掀起話題。1名食客在餐使用紙碗飲用熱湯，其間發生意外，紙碗疑不堪熱力軟化對摺，令熱湯流出倒在她身上造成灼痛，她不滿地發帖怒斥「邊X個發明紙碗」。



帖文引起網民熱議，除了有人表示有類似因紙餐具導致被熱食燙傷的情況外，不少人都留言表達對紙餐具的不滿，「又話第二階段啦，紙餐具真係唔得」、「最憎紙餐具」。



有網民發帖抱怨用紙碗喝湯時發生意外，紙碗疑不堪熱力軟化「對摺」，令熱湯流出倒在她身上造成灼痛。（「kamlunmagnet」Threads）

該名食客在社交平台Threads發帖抱怨，指日前在某餐廳購買海南雞飯及熱湯，食物以紙碗盛載，但在她拿起紙碗喝湯時卻發生意外，「一拎起個碗佢溶X咗」，熱湯從紙碗中溢出倒在她身上。樓主被燙傷，表示「碗湯好熱…我好X痛」，又氣極指「邊X個發明紙碗」。

紙碗疑不堪受熱「自動對摺」

從照片可見，托盤上放置了以紙碗盛載的飯及湯，而樓主的紫色上衣及牛仔褲大腿位置均被湯水淋濕。另一張照片中，樓主示範紙碗軟化「對摺」的情況，並表示「真係越諗越嬲，我拎拎下佢自動對摺」。有網民質疑樓主「咁拎所以先會穿」，但樓主解釋「佢突然之間對摺，就算用埋腳趾拎我都阻止唔到佢」、「雙手攞都一樣，已試過，成件事好反智 」，亦有網民留言撐樓主「點拎都唔應該係淋到摺得埋囉」。

樓主示範紙碗軟化「對摺」的情況。（「kamlunmagnet」Threads）

有眼利網民認出樓主疑在美食廣場用餐，並建議樓主即時向餐廳反映，「係咪Foodcourt（美食廣場）即X吖嘛」、「告佢啦」、「真心要怪就怪呢間舖用既quality（質量）差」、「裝熱嘢真係要用好少少嘅」，但亦有網民指「我唔會X舖頭嘅，但會溫馨提示，建議佢唔好再用呢間公司嘅（紙餐具）」。

全文：走塑│紙碗裝熱湯突對摺 食客慘遭湯燙傷大腿怒斥：邊X個發明紙碗