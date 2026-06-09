女主播拒愛狂迷　遭其自製炸彈炸致臉部嚴重燒傷　惡徒開庭拒認罪

2025年10月，湖南永州的女主播周女士在家門口，被一個偽裝成快遞的自制爆炸裝置炸傷，面部、手臂嚴重燒傷。



2026年6月8日下午3點，該案在湖南永州市冷水灘區人民法院一審開庭，檢察機關以「以危險方法危害公共安全罪」對劉某提起公訴，一審庭審結束後，周女士向記者介紹，庭審持續三個多小時，將擇期宣判：「他（劉某）在庭上的態度很不好。」

周女士被被一個偽裝成快遞的自制爆炸裝置炸傷，面部、手臂嚴重燒傷。（微博@大河報）

點擊查看事件始末：

+ 5

庭審中劉某稱他不認罪：「他說他（的動機）是想嚇一嚇我」。周女士稱希望法院從重從嚴處理。2025年10月，劉某因與周女士個人矛盾，將自制易燃物品偽裝成快遞盒放置在周女士住處門外鞋架上，次日周女士拿起查看物品時被燒傷。

開庭前，受害女主播周女士回憶，她最早在現實生活中見到劉某是在2024年5月20日，當時她和弟弟在戶外的一個商場直播，沒想到劉某就循着直播間當面找到了她，「這是我第一次見到他，他直接提出要請我吃飯，因為他從2022年就開始看我的直播，我覺得算是一個陪伴型粉絲，加上我弟弟也在就答應了他的邀約。」周女士說，那個時候她覺得劉某為人還算不錯，「有時候我沒有按時上線直播，他會關切地問我，我還跟他說要把表妹介紹給他，但後來他竟然提出要跟我相親。」

周女士記得，即使她意思明確地向劉某表示了拒絕，但劉某仍多次發出約飯邀請，「我還直截了當地和他說，你約不出去我的。但他卻在我的朋友圈評論稱『女主播都是榜一大哥的』，後來他也就這句評論向我道歉了。」

據周女士介紹，她與劉某住在同一個鎮上，「他在鎮上順着打聽到了我父母開的店鋪，到店裏找過我。他表示願意出16萬元娶我，說會先給我4萬，等正式在一起之後再把剩下的錢給我，我內心只覺得有點搞笑，並沒有過多地理會他。」

劉某還曾給周女士刷過價值1000元的虛擬禮物，周女士將分到自己手上的600元退還給劉某，並希望他不要再繼續糾纏，「但沒想到後來他竟然利用我的照片和視頻在網絡上抹黑攻擊我。」

延伸閱讀：TikTok百萬少女網紅身亡 剛慶祝17歲生日 狂迷追求不遂狠心槍殺