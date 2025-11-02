失戀男不滿被分手！縱火燒前女友住所　未及逃生遭燒傷險死再被控

台灣發生縱火案。高雄1名男子「被分手」後，被迫交還女友住所鎖匙，因非常不忿而採取報復行動，竟趁單位無人之際，上門將1桶瓦斯搬進房內打開閥門，令到氣體四散，然後點火引爆，整個單位頓時冒煙起火，而失戀男卻因未能及時逃生而被燒傷，需由消防救出才撿回一命。檢察官跟進案件後，以涉嫌干犯「公共危險」罪名將他起訴。



失戀男縱火燒屋，當時現場冒煙。（網上圖片）

和女友口角後揚言輕生

台媒於伐年10月報道，案發於2025年10月10日凌晨2時許，涉案47歲林姓男子和王姓女友因感情問題而發生爭執，林男當時情緒激動，當場揚言輕生，嚇到王女報警求助。警方到場後，安排林男送院接受檢查，王女趁機收回其手中租住單位鎖匙，決定分手斬斷孽緣。

分手後縱火報復反被燒傷

林男同日出院後怒氣難消，直奔王女位於高雄鼓山區的住所報復，當他見到王女外出後，竟搬出1桶瓦斯放入房內，繼而打開閥門，令到瓦斯不斷外洩瀰漫單位，再點燃香煙吞雲吐霧，導致屋內瞬間爆炸。

林男未能及時逃生陷入昏迷，猛烈火勢吞噬客廳、天花板和其他個人物品，窗外一度閃現火光，驚動鄰居報案。消防接報到場灌救和救出林男，由救護車送院進行搶救，最終林男回復清醒撿回一命，單位外牆事則被熏黑。

林男陷入昏迷，由救護車送院進行搶救，最終林男回復清醒撿回一命。（AI生成圖片）

檢察官落案起訴

警方經調查後發現案件疑點重重，林男承認心生不滿，所以放火出氣，辯稱只是想「嚇嚇對方」，豈料火勢威力驚人，自己反遭燒傷，檢察官10月30日以涉嫌干犯「公共危險」罪名起訴林男。

（綜合）