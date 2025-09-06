殺妻！夫家苛索錢財　人妻拒絕遭夫虐打　活生生燒死駭人畫面曝光

印度發生1宗駭人殺妻案。當地1名人妻結婚多年，娘家早在她出嫁時已提供大量嫁妝，包括汽車、現金、黃金等等，但丈夫及其家人卻不滿足，一度「獅子開大口」要求索取高達360萬盧比（下同，約32萬港元）財物，雙方因而爆發爭執。該名人妻的姐姐親眼目睹妹妹被丈夫、公婆等人拳打腳踢，並往身上淋潑不明液體，點火焚燒導致她全身嚴重燒傷，最終傷重身亡。



人妻家屬事後向警方提交書面控訴，其年約6歲的兒子亦目睹母親遇害一刻，警方於是拘捕丈夫及其家人，並就事件立案調查。案件尚未完成調查，惟有消息指死者臨終前曾向醫護人員透露，自己是在瓦斯罐爆炸後被燒傷的，警方於是在涉事現場查證，卻未有發現爆炸痕跡，故對她的說法存疑；將進調查箇中內情。



印度1名人妻被夫家人苛索錢財，拒絕後遭虐打，再潑不明液體點火焚燒致死。（網上圖片）

丈夫家人嫌嫁妝少 不斷要求添加嫁妝

綜合印度媒體報道，事發於北方邦大諾伊達市（Greater Noida）某村莊，26歲女子巴蒂亞（Nikki Bhati）和姐姐坎昌（Kanchan）嫁給同一家庭的兩兄弟，分別為維平（Vipin）和Rohit（羅希特）。在巴蒂亞出嫁時，娘家已為她提供了1輛SUV汽車、1輛本田電單車，以及大筆現金和黃金作為嫁妝，惟她丈夫維平（Vipin）與公婆仍然不滿足，不斷向其索取更多嫁妝，娘家後來只好再添加1輛汽車。

人妻開設美容院 丈夫索取數百萬財物

由於巴蒂亞和姐姐坎昌其後合資開設美容院，失業的兩兄弟開始覬覦她們的收入，導致夫妻經常吵架，巴蒂亞更被夫家索取高達360萬盧比的財物，令她苦不堪言。

丈夫有外遇 人妻質問反遭毒打

而維平更有外遇，每當巴蒂亞質問丈夫為何夜不歸宿時，便會遭到對方毆打。維平甚至曾到巴蒂亞工作地方對她施暴，村莊因此召開會議試圖調停夫妻關係，但家暴問題未能平息，巴蒂亞回家仍要面對丈夫的毒打。

26歲死者巴蒂亞，和姐姐嫁給同一家庭的兩兄弟。（網上圖片）

事發於8月21日，當日夫妻再次爆發爭執。坎昌聲稱親眼目睹維平及其父母、以及兄弟對巴蒂亞拳打腳踢，並向她身上潑灑不明易燃液體，點火焚燒導致巴蒂亞身亡。坎昌見狀即時向鄰居求救，但由於巴蒂亞全身嚴重燒傷，在送院途中終不幸身亡。

丈夫及家人向死者潑不明液體 點火焚燒奪命

從網上流傳影片顯示，維平與1名女子粗暴地拉扯巴蒂亞的頭髮，另1影片顯示巴蒂亞身上着火，痛苦地走下樓梯，然後倒臥地上。維平事後供稱是巴蒂亞「不小心燒死自己」，宣稱2人「只是常見夫妻吵架」，不過目擊案發過程的坎昌卻強調「這絕對是蓄意謀殺」。

維平與1名女子粗暴地拉扯巴蒂亞的頭髮。（網上影片截圖）

巴蒂亞身上着火，痛苦地走下樓梯，然後倒臥地上。（網上影片截圖）

6歲兒親述母遇害一刻 人妻家屬向警提控訴書

巴蒂亞家屬事後向警局提交書面控訴，指控維平及其父母、兄弟涉及命案，而巴蒂亞年約6歲的兒子亦目睹母親遇害一刻，形容「他們（維平和父母等人）把東西倒在媽媽身上，打了她一巴掌，然後用打火機點燃」，警方根據各人共詞，將維平一家拘捕，並就事件立案調查。

巴蒂亞年約6歲兒子目睹她遇害一刻，形容「他們（維平和父母等人）把東西倒在媽媽身上，打了她一巴掌，然後用打火機點燃」。（網上影片截圖）

死者曾稱「瓦斯罐爆炸被燒傷」 警現場查證揭虛假陳述

案件尚未完成調查前卻傳出新消息，指死者巴蒂亞在臨終前向醫護人員解釋其受傷原因，疑似想為丈夫脫責。當地警方透露，「醫生說巴蒂亞告訴他們（醫護人員），她是在瓦斯罐爆炸後被燒傷的，這件事也記錄在醫院的備忘錄裏」。由於以上聲明與坎昌指控形成強列對比，警方於是在涉事現場調查，發現並無瓦斯爆炸痕跡，故對死者的說法存疑，案件目前仍在調查中。

