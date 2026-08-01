洋丈夫一句：妹妹要來！37歲華裔媳暴怒　涉245刀殺79歲白人家姑

美國賓夕法尼亞州（Pennsylvania，簡稱賓州）發生奪命倫常慘案。當地1名37歲華裔女子，疑在聽到白人丈夫表示「妹妹即將要來探訪」，隨即情緒失控，與79歲白人家姑發生激烈爭執，隨後竟手持利刃狂斬家姑245刀，導致對方失血過多當場死亡，遺體被斬至如同肢解，死狀可怖。女子行兇後反鎖屋內與特警對峙長達9小時，最終棄械投降，被捕後面臨刑事謀殺及嚴重傷人等控罪。



37歲疑兇張夢琪（Mengqi “Mona” Zhang，音譯）涉嫌斬死79歲家姑，面臨謀殺等嚴重控罪。（阿姆斯特朗縣監獄圖片）

姑嫂不和成導火線 聞將來探訪情緒失控

案發於賓夕法尼亞州阿姆斯特朗縣（Armstrong County）吉爾平鎮（Gilpin Township），當地警方透露，37歲疑兇張夢琪（Mengqi “Mona” Zhang，音譯）與洋人丈夫納撒尼爾（Nathaniel Cooper）住在案發地點旁邊1間獨立屋，納撒尼爾在庭上作供時指出，妻子與他的妹妹自2017年起便關係惡劣。

獲家小姑將到訪 華女情緒失控

案發於6月28日，納撒尼爾表示其妹妹將從佛羅里達州前來探訪，張女聽到丈夫所言，隨即情緒徹底失控，在屋內大吵大鬧後，更於下午4時許奪門而出，駕駛休旅車前往79歲家姑羅莎琳德·庫珀（Rosalind Cooper）的住所。納撒尼爾當時仍不以為意，以為妻子因生氣而外出散心。

1名37歲華裔女子疑因不滿丈夫妹妹即將到訪，與79歲家姑發生激烈爭執，隨後竟手持利刃狂斬家姑高達245刀，導致對方失血過多當場死亡。（AI生成圖片）

手段兇殘疑狂斬家姑245刀 與特警對峙9小時

張女行兇後，手持1柄利刃返回家中，向丈夫直言自己剛剛刺傷了他的母親。納撒尼爾最初以為妻子只是開玩笑，但為求安心仍趕往母親住所查看，結果驚見母親倒臥在飯廳的血泊之中，隨即崩潰報警。

據CBS News報道，警方於6月28日下午約4時30分接獲報案，最初以為是有老婦跌倒流血，但在趕往現場途中獲悉可能是持刀傷人案。警員抵達後，在單位內發現79歲老婦羅莎琳德·庫珀（Rosalind Cooper）倒臥血泊之中，當場證實死亡。

死者羅莎琳德的頸部、腹部、手腕及腿部等多處中刀，刀傷總數多達245處，死因為失血過多。（網上圖片）

法醫證實遺體刀傷多處245處

當地法醫在初步聆訊中披露了細節，指死者的頸部、腹部、手腕及腿部等多處中刀，刀傷總數多達245處，遺體遭到嚴重損毀，情況有如遭股解，而死因是失血過多。警方調查後發現，襲擊路線是從房屋的1樓伸延至2樓，現場血跡斑斑。

疑犯反鎖家中威脅破門會殺人

警方其後到張女的住所調查，但她反鎖大門，更威脅若警員破門便會將他們殺死。為確保安全，賓夕法尼亞州警方隨即出動特警組（SERT）封鎖現場，雙方展開了長達9小時的對峙。

賓夕法尼亞州警方隨即出動特警組（SERT）封鎖現場，雙方展開了長達9小時的對峙。（AI生成圖片）

深夜棄械投降 洗清血跡圖毀滅證據

直至翌日（6月29日）凌晨約1時20分，張女終於步出屋外向警方投降。據法庭文件顯示，張女在接受探員盤問時，承認曾與家姑發生爭執，並從廚房拿取利刃行兇。最令震驚的是，她向警方供稱犯案後曾將兇器帶回家中清洗，又洗淨了案發時穿着的衣物，並在洗澡後才與警方對峙，企圖毀滅證據。

疑犯向警方供稱，犯案後曾將兇器帶回家中清洗，又洗淨了案發時穿着的衣物，並在洗澡後才與警方對峙，企圖毀滅證據。（AI生成圖片）

目前張女被控以1項謀殺罪及2項嚴重傷人罪，案件已進入司法程序，地方法官裁定表面證供成立，被告將面臨正式審訊，具體開審日期仍有待確定。死者家屬在受訪時形容張女的行為「邪惡」，對突然喪親感到震驚與悲痛。

其他報道：有片│持長杆捅燕巢累5雛燕墜地慘死 男童被質問謊稱「自己飛走」

江蘇揚州日前發生1宗令人痛心的頑童搗蛋事件。1名男童趁店主外出期間，竟手持長杆將店主屋簷下的燕巢捅落，巢內5隻即將會飛的雛燕全數墜地慘死。店主事後翻查閉路電視發現是男童強行捅落，隨即質問男童為什麼要用長杆捅燕巢，起初男童矢口否認，甚至謊稱雛燕是「自己飛走的」，直到店主拿出閉路電視畫面，男童才願承認。事件在社交平台曝光後，隨即引起網民熱議，紛紛痛斥「真的必須狠狠打一頓」。



1名男童趁店主外出期間，竟手持長杆將店主屋簷下的燕巢強行捅落。（網上影片截圖）

男童持長杆強行捅落燕巢

據《搜狐千里眼》報道，事發於7月6日，江蘇揚州的薛女士在外出就餐期間，其店舖屋簷下的燕巢被1名男童用長杆強行捅落，燕巢內5隻即將會飛的雛燕全部慘死。薛女士事後翻查閉路電視發現是男童強行捅落。

燕巢隨即墜地，巢內5隻即將會飛的雛燕全部慘死，男童見狀將手裡的長杆放在一旁。（網上影片截圖）

燕巢隨即墜地，巢內5隻即將會飛的雛燕全部慘死，男童見狀將手裡的長杆放在一旁。（網上影片截圖）

從網上流傳的閉路電視畫面可以看到，1名身穿黃色T恤的男童，手裏拿着長杆向薛女士店舖屋簷下的燕巢強行捅去，燕巢隨即墜地，巢內5隻雛燕全部慘死，男童見狀將手裏的長杆放在一旁，隨後返回原處蹲在地上撿起慘死的雛燕，並將其扔在附近水桶。

男童蹲在地上撿起慘死的雛燕，並將其扔在附近水桶。（網上影片截圖）

男童起初否認捅燕巢 謊稱雛燕是自己飛走的

薛女士事後遇見該男童，並質問其為什麼要用長杆捅燕巢，男童起初矢口否認，甚至謊稱雛燕是「自己飛走的」，直到薛女士拿出閉路電視畫面，男童才願承認，但男童說話含糊不清，滿口謊言。

男童蹲在地上撿起慘死的雛燕，並將其扔在附近垃圾筒。（網上影片截圖）

薛女士：雛燕馬上就要飛了 真的太殘忍了

薛女士表示，雛燕被扔進附近巷子的1個水桶裏，等她發現的時候，水桶已經圍滿了螞蟻和蒼蠅，她直言「我每天看着夫妻兩個人（兩隻燕子）」

全文：有片│持長杆捅燕巢累5雛燕墜地慘死 男童被質問謊稱「自己飛走」