生日變忌日！拒讓女友查手機短訊　巴西男遭捅傷胸部　送院傷重亡

恐怖情人！巴西早前有男子舉行慶生派對，因拒絕讓女友查看手機短訊，遭對方持刀刺傷胸部，被緊急送院搶救後，因傷勢過重不治身亡。警方事後拘捕涉事女子，她對「謀殺罪」直認不諱。



案件震驚當地社區，有居民形容死者為人善良，認為對方不應遭此橫禍。而死者母親亦透露，其實早就發現兒子女友行為帶有攻擊性，事關她曾當着兒子6歲女兒面前持刀威脅對方，卻未料兒子最終因此喪命。



巴西有男子因拒絕讓女友查看手機短訊，被對方持刀刺傷胸部致死。（示意圖／GettyImages）

辦慶生派對遭持刀刺傷胸部 送院搶救不治身亡

綜合外媒報道，巴西巴伊亞州（Bahia）普雷圖河畔福莫薩市（Formosa do Rio Preto）32歲男子努內斯（Jonas Ferreira Nunes），於8月16日晚上舉行生日派對，待賓客陸續離開時，他突然被人持刀刺傷胸部，緊急送往醫院搶救後因傷勢過重，終不治身亡。

32歲男子努內斯於8月16日舉行生日派對，因被人持刀刺傷胸部，傷勢過重終不治身亡。（網上圖片）

警方拘捕死者女友費利拿，她供稱因男友拒絕讓她查看手機短訊，爭執下情緒失控，所以持刀攻擊男友。（網上圖片）

警拘捕死者女友 被拒查手機短訊動殺機

當地警方調查後，於翌日（8月17日）拘捕死者女友費利拿（Cleidiane Alves Ferreira）。費利拿事後承認「謀殺罪」，並供稱因為男友當時拒絕解鎖讓她查看手機短訊，兩人因而爭執，她情緒失控下持刀攻擊男友，事後逃離現場。

死者女友因被拒查看手機短訊，持刀攻擊男友。（示意圖／GettyImages）

死者母親揭女子行為帶攻擊性 有持刀威脅前科

案件震驚當地社區，許多居民表示哀痛，形容努內斯為人善良，亦是一名好父親，「所有在鎮上認識他的人都知道，他是個值得尊敬的人」，認為對方不應遭此橫禍。死者母親亦透露，兒子和費利拿交往近半年，但其實早就發現女子行為帶有攻擊性，事關她曾當着努內斯年僅6歲女兒面前持刀威脅他，未料兒子最終因此喪命。

（綜合）