澳洲華人一家3口命喪火海　祖母目擊至親被困　圖衝入火場終被阻

澳洲悉尼（Sydney）西南區發生1宗奪命火警，1個華人家庭一家3口葬身火海。起火地點為威利公園（Wiley Park）1間住宅後方的「後園獨立屋」（Granny flat，即旁屋）突發大火，火勢迅速蔓延。居於前方主屋的祖母目睹至親身陷險境，一度欲衝入火場救人但被鄰居攔下。消防員趕至撲滅大火後，在廢墟中尋獲3具遺體，證實為1對華人夫婦及其16歲兒子。當地警方及消防正循電路故障或取暖設備肇禍等方向徹查起火原因。



澳洲悉尼（Sydney）西南區發生1宗奪命火警，1個華人家庭的一家3口葬身火海。（Youtube@7NEWS Australia）

深夜突發大火 祖母欲衝火場救人被阻

事發於當地時間7月29日晚上約9時45分，位於科妮莉亞街（Cornelia Street）的1處民宅突發火警。起火位置為物業後方的1間「後園獨立屋」。內裏居住了一家三口，包括一對夫妻及其16歲兒子，祖母則居於前方主屋。

起火位置為物業後方的1間「後園獨立屋」。（Youtube@7NEWS Australia）

據附近鄰居表示，火勢蔓延極快，轉瞬間已經變得相當猛烈。伴隨劈啪聲，夜空被火光染成橙色，濃煙向四周擴散。有目擊者透露，少年的祖母當時親眼目睹家園被烈火吞噬，一度崩潰欲衝入着火的建築物內營救家人，最終被鄰居及時拉着，未釀成更大悲劇。

伴隨劈啪聲，夜空被火光染成橙色，濃煙向四周擴散。（Youtube@7NEWS Australia）

通道狹窄佈滿雜物 增消防救援難度

新州消防及救援局（FRNSW）接報後，迅速派出5輛消防車及20名消防員趕赴現場。然而，當消防員抵達時，火勢已經完全失控，猛烈的火舌從房屋的門窗瘋狂噴出，高溫令周遭的棚架及花園棚架亦陷入火海。

火勢完全失控，高溫令周遭的棚架及花園棚架亦陷入火海。（Youtube@7NEWS Australia）

由於起火的獨立屋位於主屋後方，救援人員必須穿過狹窄的通道及花園才能接近火場，加上沿途佈滿燃燒的雜物增加了救援難度，消防員需一邊射水開路，一邊強行破開房屋外牆進入內部灌救，惟屋頂已出現大面積坍塌，內部結構亦被燒成廢墟。

屋頂出現大面積坍塌，內部結構被燒成廢墟。（Youtube@7NEWS Australia）

屋頂出現大面積坍塌，內部結構被燒成廢墟。（Youtube@7NEWS Australia）

屋頂出現大面積坍塌，內部結構被燒成廢墟。（Youtube@7NEWS Australia）

房屋燒成廢墟 3人當場罹難

消防員奮力撲滅大火後，在嚴重焚毀的屋內發現3具遺體。死者證實為52歲父親You Yun 「Thomas」 Zhong、43歲母親Caichan Zhao，以及16歲兒子Samuel Zhong。

從災後的高空片段可見，起火的獨立屋幾乎燒至面目全非，屋頂大面積塌陷，牆壁熏黑，現場滿佈焦黑瓦礫及扭曲金屬。

從災後的高空片段可見，起火的獨立屋幾乎燒至面目全非，屋頂大面積塌陷，牆壁熏黑，現場滿佈焦黑瓦礫及扭曲金屬。（Youtube@7NEWS Australia）

從災後的高空片段可見，起火的獨立屋幾乎燒至面目全非，屋頂大面積塌陷，牆壁熏黑，現場滿佈焦黑瓦礫及扭曲金屬。（Youtube@7NEWS Australia）

從災後的高空片段可見，起火的獨立屋幾乎燒至面目全非，屋頂大面積塌陷，牆壁熏黑，現場滿佈焦黑瓦礫及扭曲金屬。（Youtube@7NEWS Australia）

從災後的高空片段可見，起火的獨立屋幾乎燒至面目全非，屋頂大面積塌陷，牆壁熏黑，現場滿佈焦黑瓦礫及扭曲金屬。（Youtube@7NEWS Australia）

新州消防及救援局局長傑里米・菲特雷爾（Jeremy Fewtrell）親臨現場視察，形容這是1場規模令人心碎的災難，並對死者家屬致以深切慰問。

新州消防及救援局局長傑里米・菲特雷爾形容這是1場規模令人心碎的災難，並對死者家屬致以深切慰問。（Youtube@7NEWS Australia）

他亦藉此強烈呼籲民眾，在寒冬中務必檢查家中的煙霧警報器是否運作正常。警方目前已封鎖現場蒐證，稍後將向死因裁判官提交詳細報告。

其他報道：出遊留4隻頑皮貓！誤觸電磁爐釀火警灑水浸壞4𨋢 2貓奴下場慘

家中如果有寵物，剛巧外出多日，主人通常都會想盡辦法確保寵物和家居安全。但台灣高雄1名女屋主和1名閨密室友在家中飼養4隻貓，外出旅遊多日，任由愛貓在屋內自由活動，豈料有貓咪誤觸電磁爐開關，燒着附近金屬網，繼而釀成火災，火勢及時被屋內灑水系統撲滅，但灑水系統噴出的清水流出屋外，浸壞大樓4部升降機。



該2名女子「失火燒毀物品」罪成，分別拘役15日和30日，同時賠償電梯維修費，高達109萬9,250新台幣（約27萬港元）。



洪女和陳女旅遊多日，任由4隻貓咪在家中自由活動。（示意圖／shutterstock）

任由4貓在家中自由活動

台媒於1月報道，27歲洪姓女屋主和24歲陳姓女室友同居在高雄三民區1棟社區大樓21樓，並在屋內飼養4隻貓。案發2023年1月6日，她們前往宜蘭和台北旅遊多日，任由貓咪在家中自由活動，2日後、即是同月8日，有貓咪跑入廚房，跳上電磁爐開啟加熱開關，引燃爐上的金屬網，繼而引發火警。

灑水設備瞬間狂噴 浸壞4部升降機

屋內灑水設備及時偵測到火勢，瞬間狂噴大量灑水將火撲熄，但清水由屋內流出，導致該大樓4部升降機機板和監控系統被浸壞，管委會聘請廠商進行估價，維修費用達到109萬9,250新台幣（約27萬港元），2024年4月30日才完成維修，消防經調查後，排除機件故障，相信貓咪誤觸電磁爐肇禍。

消防經調查後，排除機件故障，相信貓咪誤觸電磁爐引發火警。（示意圖／shutterstock）

刑事罪成 同可易科罰金

洪女和陳女事後捱告，洪女供稱，貓咪平時都會跑去廚房的電磁爐上睡覺，有可能因為她將鐵製喜餅禮盒放在電磁爐附近，貓咪踢翻鐵盒，盒底的金屬網掉在電磁爐上引發火災。由於洪女認罪，所以「失火燒毀物品」罪成，拘役15日，但可易科罰金，緩刑3年。但陳女始終否認犯罪，同樣罪成卻拘役30日，可易科罰金3萬新台幣（約7,500港元）。

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