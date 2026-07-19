黃大仙短裙女燒街衣！火種未熄欲裝膠袋棄垃圾桶　街坊憂火警公審

大埔宏福苑去年發生5級大火，造成逾百人死亡，許多人的防火意識因此有所提高。不過黃大仙有街坊日前在網上群組公審，指發現有女子在屋苑範圍用月餅盒燒衣紙，形容火種仍未弄熄時，對方竟想將鐵盒放下膠袋，並棄置在垃圾桶，幸好1名保安員及時阻止，但就不滿女子未有使用屋苑的化寶爐，擔心以上行為會釀成火警，狠斥對方累己累人。



黃大仙有女子在屋苑範圍燒衣，被指未有弄熄火種便想將月餅盒棄置垃圾桶。（facebook圖片）

翠竹花園女子燒街衣 月餅盒火種未熄欲棄垃圾桶

有黃大仙街坊在facebook群組「東張西望關注組」發帖並上傳2張照片，指在翠竹花園屋苑範圍內，目擊相中身穿黃色外套及短裙的女子使用月餅盒燒衣紙，形容對方在仍未弄熄火種情況下，竟然試圖用膠袋裝起鐵盒，打算棄置在旁邊1個裝有紙皮的垃圾桶，幸好有大廈保安急忙上前制止。

街坊指屋苑設化寶爐 憂釀火警：累己累人

樓主透露，屋苑其實設有巨型化寶爐，「並唔係隨處可以燒衣紙」，故斥責女子行為自私，擔心若然引致火警將累己累人，貼出照片希望其親友多加教育，「麻煩認返自己啲豬隊友」。

有屋苑大廈保安上前，疑制止女子將燒衣的月餅盒棄置垃圾桶。（facebook圖片）

網民指女子缺乏安全意識：用化寳桶後再淋水安全啲

有網民認為女子嚴重缺乏安全意識，「周街燒嘅（人）應該告佢縱火就啱」、「原來香港人好多無安全意識，未熄就想掉落垃圾桶，環保桶」、「用個月餅盒啲火舌可能會吹到周邊，用化寳桶後再淋水安全啲」。

樓主言詞被指誇大：睇相啲火熄晒

但有人覺得單看相片，樓主所言或有誇大成分，「睇相啲火熄晒」、「燒完無晒火啦，放垃圾桶有咩問題」、「我只見到個女人好有手尾」、「人哋可能查完日腳要喺十字路口附近燒嘢，你咪多事啦」、「路邊燒得可能係出過事，你唔信神佛先好講」。

同場加映：觀塘大叔工廈後樓梯燒衣！目擊者怒報消防：仲未汲取宏福苑教訓？

2025年發生的宏福苑五級大火，造成逾百人死亡，悲劇掀起社會大眾更關注防火意識。不過有女生在社交平台發文，指在觀塘工廈發現有男子多次在後樓梯燒衣，不滿對方「燒得好密」，近日再度「斷正」，上前勸喻他到空曠的地方未獲理會，男子反而「惡人先告狀」聲稱要報警，樓主於是怒向消防處舉報；消防人員其後上門巡查。



有網民批評大叔安全意識薄弱，「呢啲人無危機意識，累人累（物）」、「呢啲人真係貪一時方便，會害死人都照做」。



有大叔在觀塘工廈後樓梯燒衣被「斷正」，不滿被勸阻反「惡人先告狀」稱要報警。（「threads＠crazyivylee」圖片）

觀塘大叔工廈後樓梯燒衣 不理勸阻態度囂張

「有無人喺到認領返自己老竇？」該目擊女生在threads帳號「crazyivylee」上傳照片公審，指相中大叔經常在觀塘興業中心8樓的後樓梯燒衣紙，她已多次就事件向大廈管理處投訴，仍未見改善，又不滿經常受到滋擾，「啲煙同衣紙碎成日攻晒入人哋單位」。樓主日前再度「斷正」大叔在後樓梯燒衣紙，遂勸喻對方轉到街上或空曠地方，可惜大叔未有理會，更「惡人先告狀」反稱要報警「拉X我」，她於是質疑「宏福苑之後都未汲取教訓？」

目擊者向消防舉報 質疑：仲未汲取宏福苑教訓？

相中可見，1名穿着湖水藍色上衣的大叔，在後樓梯位置擺放1個化寶桶，正在燒街衣。樓主不滿對方經常在後樓梯違法燒衣，「佢哋好興初二、初十六，同埋唔知初幾都燒，燒得好密」，上前勸阻引來爭執，雙方都拿出手機「互影」，她指事後已向消防處方面舉報。

根據香港法例，在大廈後樓梯燒衣紙屬違法行為。（AI生成圖片）

網民斥安全意識薄弱：落街先燒有幾難？

網民紛紛批評大叔行為危險，擔憂會發生火警，「我支持宗教自由，但麻煩去返合適嘅地方」、「呢啲人無危機意識，累人累（物）」、「消防條例寫到明後樓梯唔可以燒衣，無人（舉）報只係人情，有人報係道理」、「落街先燒有幾難？」、「呢啲人真係貪一時方便，會害死人都照做，勞煩屋企人阻止下佢」、「大時大節都算，成日燒呢啲真係（要）報警，希望可以當縱火處理」。

樓主發文指消防派人巡查

另有留言認為樓主毋須和對方爭論，「當佢話要報警拉你，應該即刻就喺佢面前報，睇下邊個驚啲」、「下次唔需要同佢講，直接報警算數，絕對唔需要搵管理處，因為管理處只不過係勸阻，（無）任何權力執法同啲客人嘈」、「做個好市民見疑即報！有人想縱火！」。樓主發文事隔1天留言透露，消防處其後已派人前來巡查。

香港法例第95F章 《消防(消除火警危險)規例》第14條列明，任何人不得將任何物件、或東西擺放或留下 ，導致該物件或東西阻塞，或可能會阻塞該處所內的逃生途徑，違者首次被定罪，可被罰款港幣10萬元，其後每次被定罪，可處以罰款20萬元及監禁1年。

（facebook「東張西望關注組」）