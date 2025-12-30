亂棄未熄煙頭到花槽！目擊者憂火警淋水撲熄 網民怒轟：煙鏟縱火
撰文：桃樂斯
大埔宏福苑上月發生五級大火，造成逾百人喪命，市民對火災畫面仍然歷歷在目，對防火意識有所提高。惟悲劇發生後，有人對火種還是掉以輕心，隨處棄置未熄滅煙頭。有網民在社交平台貼出影片，顯示分別在公屋範圍外、以及九龍灣街邊的花槽，發現有人亂扔未熄滅的煙頭。影片清晰見到有煙頭仍在冒煙，目擊者擔心會引致火警，所以立刻用液體滅熄火種，有網民因而指責涉事煙民缺德，狠斥「煙鏟周圍縱火」。
九龍灣街邊花槽被人亂棄未熄煙頭
有女生在threads帳號發帖，指在九龍灣臨華街發現有人將未熄滅的煙頭棄置在花槽，她擔心會引致火警，只好使用手上奶茶幫忙淋熄煙頭。影片所見，上址有大量煙頭被棄置在花槽，樓主形容「現場係有煙但影唔到」，她不滿煙民亂棄煙頭行為，質疑「點解仲有人可以將未熄嘅煙頭掉喺嗰到？」
疑公屋範圍花槽同被棄煙頭 目擊者：無品
另有目擊者同樣在threads上傳影片，相信攝自某公屋範圍的花槽。樓主指在上址不時發現有地盤工人吸煙，看不過眼他們屢次亂扔未熄滅的煙頭，而其實前方不遠處已有垃圾桶可供棄置煙頭，故斥其行為無品，「吸煙真係唔係問題，亂掉煙頭已經係X街，仲要係未熄￼嘅煙頭」，她之後則用水協助淋熄。
亂棄煙頭如縱火？ 網民斥缺德
網民紛紛譴責涉事煙民行為不自律，「煙鏟周圍縱火！」、「隔籬啲植物真係慘，又煙又奶茶，前世唔知做錯乜」、「高速公路兩旁滿滿呢啲煙頭」、「香港周圍都係，舊式公屋邨花槽特別多，垃圾一地都係」、「就算有垃圾桶，啲友（仔）咪又係將啲未熄嘅（煙頭）掉落去」、「應該將煙草列為毒品，等同太空油」。
疑上水彩園邨進行工程 大量地盤工人吸煙
有人認出片中公屋疑是上水的彩園邨，表示「最近有工程，好多地盤佬夜晚坐晒（喺）巴士站地下飲酒、食煙吹水」。
