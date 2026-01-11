出遊留4隻頑皮貓！誤觸電磁爐釀火警灑水浸壞4𨋢　2貓奴下場慘

家中如果有寵物，剛巧外出多日，主人通常都會想盡辦法確保寵物和家居安全。但台灣高雄1名女屋主和1名閨密室友在家中飼養4隻貓，外出旅遊多日，任由愛貓在屋內自由活動，豈料有貓咪誤觸電磁爐開關，燒着附近金屬網，繼而釀成火災，火勢及時被屋內灑水系統撲滅，但灑水系統噴出的清水流出屋外，浸壞大樓4部升降機。



該2名女子「失火燒毀物品」罪成，分別拘役15日和30日，同時賠償電梯維修費，高達109萬9,250新台幣（約27萬港元）。



任由4貓在家中自由活動

台媒於1月報道，27歲洪姓女屋主和24歲陳姓女室友同居在高雄三民區1棟社區大樓21樓，並在屋內飼養4隻貓。案發2023年1月6日，她們前往宜蘭和台北旅遊多日，任由貓咪在家中自由活動，2日後、即是同月8日，有貓咪跑入廚房，跳上電磁爐開啟加熱開關，引燃爐上的金屬網，繼而引發火警。

灑水設備瞬間狂噴 浸壞4部升降機

屋內灑水設備及時偵測到火勢，瞬間狂噴大量灑水將火撲熄，但清水由屋內流出，導致該大樓4部升降機機板和監控系統被浸壞，管委會聘請廠商進行估價，維修費用達到109萬9,250新台幣（約27萬港元），2024年4月30日才完成維修，消防經調查後，排除機件故障，相信貓咪誤觸電磁爐肇禍。

刑事罪成 同可易科罰金

洪女和陳女事後捱告，洪女供稱，貓咪平時都會跑去廚房的電磁爐上睡覺，有可能因為她將鐵製喜餅禮盒放在電磁爐附近，貓咪踢翻鐵盒，盒底的金屬網掉在電磁爐上引發火災。由於洪女認罪，所以「失火燒毀物品」罪成，拘役15日，但可易科罰金，緩刑3年。但陳女始終否認犯罪，同樣罪成卻拘役30日，可易科罰金3萬新台幣（約7,500港元）。

追討109萬新台幣維修費

民事方面，大樓管委會向她們索償維修費，她們表示，單位面積約1,000呎，溢水量要相當大，同時經過一定時間，才能淹到升降機，不排除事故發生期間，社區管理人員和消防設備廠商沒有及時關閉自動灑水系統，所以導致電梯和監控系統損壞，她們認為管理人員沒有盡到監督責任，包括沒有在公共區域設置防水閘門或淹水感知器。

法官判處全數賠償

但法官認為，事發時屋內無人，加上大門深鎖，消防人員抵達後，都需要破門才能入屋，在未確認火勢熄滅前，現場人員根本無法貿然入屋關閉灑水系統，而且要求管理人員設置防水閘門，以預防今次罕見意外，實在強人所難，法官沒有接納2女說法，判處她們全數賠償，案件可上訴。

