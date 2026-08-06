渥太華媽媽散步遭當街持刀性侵　兇徒在逃　風化案急增警方籲小心

加拿大渥太華發生1宗震撼當地的街頭暴力性侵案件。1名母親早前推着嬰兒車帶同幼童在住宅區步道散步，竟突遭1名陌生白人男子亮出短刀挾持並當場性侵，兇徒犯案後迅速逃離現場，全程未有傷害幼童。受害女子強忍驚駭與創傷自行報警，隨後送院接受治療與心理支援。



渥太華警方隔日公布在逃疑犯的外貌特徵與當日穿搭，呼籲當時途經案發現場的目擊者，以及擁有門鐘攝錄、行車記錄儀片段的居民提供證據，協助緝兇，但截至目前疑犯依然潛逃在外。警方隨後核查近期罪案，證實本案屬獨立事件，並非連環色魔所為。不過，短短2個月內當地風化案急增，不免令社區居民人心惶惶，警方現已增派警力巡邏社區，呼籲市民避免獨行偏僻地段，提高防備意識。



渥太華1名母親推着嬰兒車帶同幼童在住宅區步道散步，突遭1名陌生白人男子亮出短刀挾持並當場性侵。（AI生成圖片）

渥太華母推嬰車遭持刀性侵 事後報警接受治療

綜合《CTV Ottawa》與《Ottawa Citizen》等外媒報道，案發地點位於渥太華東區特魯羅街（Truro Street）與卡彭特路（Carpenter Way）交界的行人徑，該路段隱蔽平靜，傍晚時分行人稀少。事發於7月28日傍晚約5時，當地1名女子手推嬰兒車帶同幼童散步途徑此地，1名白人男子突然從旁靠近，亮出短刀制服女子並性侵。萬幸的是，嬰兒車內的幼童全程未有受襲。受害女子事後忍痛自行報警，隨即被送往醫院接受治療及心理輔導。

兇徒犯案後迅速逃離現場，全程未有傷害幼童，受害女子強忍驚駭與創傷自行報警。（AI生成圖片）

警方公開疑犯特徵搜證 呼籲民眾提供線索破案

警方接案後，於7月29日公開疑犯特徵。兇徒年約40歲，白人、中等身材、留有深色鬍鬚，講英語且無明顯口音。案發時身穿黑色連帽衛衣（肩膀及衣袖位置為棕色，胸前有口袋）、洗水褪色藍色牛仔褲及棕色運動鞋。警方呼籲當日下午4時30分至5時30分途經現場的市民，或持有附近戶外閉路電視、行車記錄儀並拍到可疑人物片段的人士，盡快提供線索協助緝兇。

警方呼籲市民提供線索協助緝兇。（AI生成圖片）

2個月爆逾10宗性侵 警方加派人手社區戒備

自6月底以來，渥太華已累計接獲逾10宗性侵舉報，當中不少是陌生人隨機襲擊。探員對比犯案手法與時間後，排除是同1人所為的連環案，部份案件亦已成功拘捕疑犯，部份則仍在調查。

目前警方已增派人手加強社區巡邏。（AI生成圖片）

渥太華副警長憂風化案 提醒民眾做好安全防範

渥太華副警長帕特里夏・弗格森（Patricia Ferguson）對風化案表達深切關注，同時強調警方發放安全指引僅供防範，絕非將受害責任推卸給居民。目前警方已加派人手加強社區巡邏，亦提醒市民外出盡量選擇光線充足、人流較多的路段，並向家人交代行程，遇到異常情況立即報警求助。

其他報道：加拿大33歲男公園強拖女子性侵+搶劫 被捕揭違居家軟禁及宵禁令

加拿大安大略省杜蘭區（Durham Region）發生嚴重性侵案。1名正接受「居家軟禁」及「宵禁令」約束的33歲男子，涉嫌在公園強行將1名陌生女子拖入樹林性侵並恐嚇。疑犯已被警方拘捕提堂，被控性侵、搶劫等多項罪名。



1名正接受「居家軟禁」及「宵禁令」約束的33歲男子，涉嫌在公園強行將1名陌生女子拖入樹林性侵並恐嚇。（AI生成圖片）

夜晚離開公園遭劫持 拖入樹林性侵

杜蘭區警方表示，案發於7月13日晚上約10時15分，地點位於惠特比（Whitby）的易洛魁海灘公園（Iroquois Beach Park）。受害女子當時正沿小徑準備離開公園往高登街（Gordon Street）方向，突然遭到一名陌生男子襲擊。疑犯強行將她拖入附近樹林，發出恐嚇後性侵及搶劫。

案發地點位於惠特比的易洛魁海灘公園。（SOUTH DUNDAS官網圖片）

警方憑市民線索鎖定疑犯 拘捕過程順利

警方特別受害人調查組（Special Victims Unit）聯同罪犯管理組（Offender Management Unit）接報後展開調查，在公眾提供關鍵線索協助下鎖定疑犯，並於7月16日順利將其拘捕，過程未爆發衝突。

全文：加拿大33歲男公園強拖女子性侵+搶劫 被捕揭違居家軟禁及宵禁令