加拿大33歲男公園強拖女子性侵+搶劫　被捕揭違居家軟禁及宵禁令

加拿大安大略省杜蘭區（Durham Region）發生嚴重性侵案。1名正接受「居家軟禁」及「宵禁令」約束的33歲男子，涉嫌在公園強行將1名陌生女子拖入樹林性侵並恐嚇。疑犯已被警方拘捕提堂，被控性侵、搶劫等多項罪名。



1名正接受「居家軟禁」及「宵禁令」約束的33歲男子，涉嫌在公園強行將1名陌生女子拖入樹林性侵並恐嚇。（AI生成圖片）

夜晚離開公園遭劫持 拖入樹林性侵

杜蘭區警方表示，案發於7月13日晚上約10時15分，地點位於惠特比（Whitby）的易洛魁海灘公園（Iroquois Beach Park）。受害女子當時正沿小徑準備離開公園往高登街（Gordon Street）方向，突然遭到一名陌生男子襲擊。疑犯強行將她拖入附近樹林，發出恐嚇後性侵及搶劫。

案發地點位於惠特比的易洛魁海灘公園。（SOUTH DUNDAS官網圖片）

警方憑市民線索鎖定疑犯 拘捕過程順利

警方特別受害人調查組（Special Victims Unit）聯同罪犯管理組（Offender Management Unit）接報後展開調查，在公眾提供關鍵線索協助下鎖定疑犯，並於7月16日順利將其拘捕，過程未爆發衝突。

警方特別受害人調查組聯同罪犯管理組接報後調查。（AI生成圖片）

疑犯本受居家軟禁 被控多項罪名待保釋聆訊

被捕男子為來自阿賈克斯（Ajax）的33歲男子 Dwayne Horace Daley。警方揭發他在案發時本應受居家軟禁及宵禁令條件約束，卻違令外出犯案。警方暫未公布其先前因何案而被判處居家軟禁。

該男子目前被控性侵罪、恐嚇罪、搶劫罪及4項違反釋放令罪，現正被警方扣留並等待保釋聆訊。（AI生成圖片）

Daley目前被控性侵罪、恐嚇罪、搶劫罪及4項違反釋放令罪，現正被警方扣留並等待保釋聆訊。警方呼籲持有案發現場附近「車Cam」、手機影片或閉路電視（CCTV）片段的市民，盡快與警方聯絡。

其他報道：加拿大亂倫案｜智障兄性侵12歲親妹4年 法官判2年家居監禁惹爭議

加拿大安大略省（Ontario）日前審結1宗震驚當地的倫常性侵案，判決罕有地裁定現行條例違憲，引發社會激烈爭論。1名現年26歲的智障男子，被控涉嫌性侵同樣患有智障的親生妹妹長達4年，兩項亂倫及1項性侵罪名成立。然而，主審法官考慮到被告認知年齡僅相當於9至12歲，若硬性執行法例規定的5年強制最低刑期，將構成「殘酷且不尋常的處罰」，遂宣布該懲罰性法律條文違憲。法官最終繞過下限，判被告2年少1天的有條件刑期（即家居監禁）及3年緩刑。



26歲的智障男子，涉嫌性侵親妹4年，法官判被告2年少1天的有條件刑期（即家居監禁）及3年緩刑。（AI生成圖片）

受害少女自12歲被侵犯 長達4年

案情顯示，受害少女於2022年5月（當年16歲）向高中輔導員哭訴，指多年來遭到比她年長6歲的親兄（法院代號：D.C.）多次性侵，校方隨即報警將被告拘捕。雖然起訴書指控的罪行起點為被告滿18歲、妹妹14歲時，但雙方同意性侵實際上早在妹妹12歲時已經開始。

受害少女向高中輔導員哭訴，指多年來遭到親兄多次性侵。（AI生成圖片）

以糖果金錢利誘模仿色情片 受害少女錄音成鐵證

判決書披露更多令人髮指細節。D.C.的性侵行為包括插入性交，他甚至會一邊觀看色情片一邊模仿片中橋段，並對妹妹進行洗腦，聲稱「你需要了解這些感受，為將來結婚和生仔作準備」，又會以金錢或糖果作為與妹妹發生性行為的「獎勵」。妹妹雖然多次感到疼痛並口頭抗拒，但被告一律不予理會。妹妹其後暗中錄下其中一次性行為過程，錄音中可清晰聽到她因痛楚大叫停止，並指哥哥「直接強行進入」，惟被告非但沒有停手，反而變本加厲。

審理此案的法官安妮·莫洛伊（Anne Molloy）在判詞中強調，亂倫屬於最嚴重的性犯罪之一，會為受害者帶來深遠且持久的創傷。不過法官同時指出，雖然被告D.C.表面能像常人般生活，包括中學畢業、考獲駕照、在倉庫工作且沒有領取政府救濟，但醫療評估證實他確實患有智力障礙，其道德判斷及認知能力遠低於成年人，應被視為「道德責任減輕」。法官認為，對於1名首次犯案且有發育障礙的智障人士而言，判監5年屬於「極不相稱」。

法官認為，對於一名首次犯案且有發育障礙的智障人士而言，判監5年屬於「極不相稱」。（AI生成圖片）

全文：加拿大亂倫案｜智障兄性侵12歲親妹4年 法官判2年家居監禁惹爭議