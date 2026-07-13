加拿大亂倫案｜智障兄性侵12歲親妹4年　法官判2年家居監禁惹爭議

加拿大安大略省（Ontario）日前審結1宗震驚當地的倫常性侵案，判決罕有地裁定現行條例違憲，引發社會激烈爭論。1名現年26歲的智障男子，被控涉嫌性侵同樣患有智障的親生妹妹長達4年，兩項亂倫及1項性侵罪名成立。然而，主審法官考慮到被告認知年齡僅相當於9至12歲，若硬性執行法例規定的5年強制最低刑期，將構成「殘酷且不尋常的處罰」，遂宣布該懲罰性法律條文違憲。法官最終繞過下限，判被告2年少1天的有條件刑期（即家居監禁）及3年緩刑。



26歲的智障男子，涉嫌性侵親妹4年，法官判被告2年少1天的有條件刑期（即家居監禁）及3年緩刑。（AI生成圖片）

受害少女自12歲被侵犯 長達4年

案情顯示，受害少女於2022年5月（當年16歲）向高中輔導員哭訴，指多年來遭到比她年長6歲的親兄（法院代號：D.C.）多次性侵，校方隨即報警將被告拘捕。雖然起訴書指控的罪行起點為被告滿18歲、妹妹14歲時，但雙方同意性侵實際上早在妹妹12歲時已經開始。

受害少女向高中輔導員哭訴，指多年來遭到親兄多次性侵。（AI生成圖片）

以糖果金錢利誘模仿色情片 受害少女錄音成鐵證

判決書披露更多令人髮指細節。D.C.的性侵行為包括插入性交，他甚至會一邊觀看色情片一邊模仿片中橋段，並對妹妹進行洗腦，聲稱「你需要了解這些感受，為將來結婚和生仔作準備」，又會以金錢或糖果作為與妹妹發生性行為的「獎勵」。妹妹雖然多次感到疼痛並口頭抗拒，但被告一律不予理會。妹妹其後暗中錄下其中一次性行為過程，錄音中可清晰聽到她因痛楚大叫停止，並指哥哥「直接強行進入」，惟被告非但沒有停手，反而變本加厲。

審理此案的法官安妮·莫洛伊（Anne Molloy）在判詞中強調，亂倫屬於最嚴重的性犯罪之一，會為受害者帶來深遠且持久的創傷。不過法官同時指出，雖然被告D.C.表面能像常人般生活，包括中學畢業、考獲駕照、在倉庫工作且沒有領取政府救濟，但醫療評估證實他確實患有智力障礙，其道德判斷及認知能力遠低於成年人，應被視為「道德責任減輕」。法官認為，對於1名首次犯案且有發育障礙的智障人士而言，判監5年屬於「極不相稱」。

法官認為，對於一名首次犯案且有發育障礙的智障人士而言，判監5年屬於「極不相稱」。（AI生成圖片）

法官指監獄無法提供正確性教育

法官莫洛伊表示，針對兒童性犯罪採用有條件刑罰（家居監禁）極其罕見，但她確信此判決不會危及社會安全。她指出，D.C.在量刑聽證結束時對妹妹和家人表達了歉意和真誠悔意，並承諾絕不再犯。

法官認為被告具有改造潛力，需要的是教育和引導，而在聯邦監獄的環境和課程中，他無法學到關於性行為、同意及家庭界限的諮詢知識，而且監獄環境會給他帶來不良的心理影響，反而可能毀掉他的未來。根據判決，D.C.在有條件刑期內必須與祖母同住。第1年他必須居家監禁，其間僅可外出工作及參加獲批准的約見；第2年則需遵守宵禁令。

法學院教授認為該判決極為罕見 預料控方必上訴

法學院教授認為該判決極為罕見，給公眾傳遞了錯誤訊息，預料控方必上訴。（AI生成圖片）

達爾豪斯大學（Dalhousie University）法學院名譽教授韋恩·麥凱（Wayne Mackay）指出，法官繞過強制最低刑期的做法極為罕見。他認為，5年最低刑期與家居監禁之間的巨大落差令人矚目。麥凱直言，這對公眾傳遞了錯誤訊息，絕大多數人都會覺得難以接受，預計此案很可能會被提出上訴。

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結婚雖是喜慶事，但背後可能埋藏了許多不快經歷！有女生於網上發文放負，指其妹妹結婚將辦婚宴，媽媽卻派喜帖給她，將她當「外嫁女」及外人，而且很大機會不獲安排主家席座位，反觀非親生的世叔伯子女卻可坐在主家席。女生坦言不被當作家人的感覺令她不舒服。



帖文惹來網民熱議之際，沒料到竟引來1名女生震撼留言，她表示11年前結婚辦過婚宴，當晚遭爸爸強迫向小學時期性侵犯過她的親戚「斟茶」，直言「我嗰晚成晚個樣都係呆X晒咁呀……我可以點啫？硬食囉！」。



有女生於網上發文放負，其妹妹結婚將辦婚宴，媽媽卻派喜帖給她，將她當「外嫁女」及外人，很大機會不安排主家席座位。（《囍宴》電影劇照）

該女生於Threads發文表示，其妹妹結婚將辦婚宴，媽媽卻派喜帖給她，「意思係我嫁咗出去，係外嫁女，已經係外人喎」，妹妹稱父母很大機會不會編排主家席座位給她，「甚至乎可能要我坐到冇雷公咁遠」。

女生放負：妹妹辦婚宴 父母將她當外人

女生坦言並非要求一定要坐主家席，始終長輩那邊較多親戚，但她不滿「點解啲世叔伯嘅仔女可以坐到，反而親生嘅冇得坐，唔關事嘅有得坐，我仲有個阿哥，佢哋話阿哥一定要坐主家席喎」。

女生慨嘆，「真心唔係要霸住個主家席位，而係佢哋個行為令我覺得好似俾人踢開咗」。（《鯊魚》劇照）

遭父母忽視 女生：我覺得好似俾人踢開咗

女生指出，她結婚時妹妹差點被踢出主家席，她與哥哥也感無奈，最後是剛好有位長輩未能出席，妹妹才獲安排坐主家席，「如果主家席齋係啲長輩坐晒，而我哋呢一輩全部坐另1枱都合理啲呀，點解唔關事嘅反而得呢？」。

女生問廣大網民：「咁樣我係咪可以話唔得閒，唔出席呀？其實我係咪已經冇咗原本嘅屋企喇？定係我唔應該諗咁多？」她慨嘆，「真心唔係要霸住個主家席位，而係佢哋個行為令我覺得好似俾人踢開咗，我已經係一個唔關事嘅人，呢種感覺好唔舒服」。

問廣大網民：「咁樣我係咪可以話唔得閒，唔出席呀？其實我係咪已經冇咗原本嘅屋企喇？定係我唔應該諗咁多？」她慨嘆，「真心唔係要霸住個主家席位，而係佢哋個行為令我覺得好似俾人踢開咗，我已經係一個唔關事嘅人，呢種感覺好唔舒服」。

有女網民分享更離譜的結婚經歷，當晚她遭爸爸強迫向小學時期性侵犯過她的親戚「斟茶」。（示意圖／Shutterstock圖片）

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