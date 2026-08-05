醫學界重大突破！女性陰蒂「黑盒子」首度現形 3D神經網震撼曝光
撰文：引新聞
出版：更新：
荷蘭阿姆斯特丹大學醫學中心（Amsterdam University Medical Center）研究團隊，首度成功繪製出女性陰蒂（clitoris）神經分布的3D立體地圖，解開醫學界長年懸而未決的「黑盒子」。研究發現，陰蒂的主要感覺神經並非如過去認為般逐漸消失，而是向外分岔形成複雜的神經網絡，如同樹枝般延伸。
相較於男性陰莖神經早在1998年便已有完整立體模型，女性陰蒂長期因文化禁忌與研究不足遭到忽視，1995年時甚至仍被描述為「縮小版陰莖」。
研究人員利用2名捐贈遺體的停經後女性骨盆組織，透過高能量X光（X-ray）掃描建立高解析3D影像，首次完整描繪陰蒂龜頭內部神經走向。研究第一作者李周英表示，這是全球首次完成陰蒂龜頭神經的3D立體地圖，填補了女性解剖研究的重要空白。
專家認為，這項突破有望協助醫生在骨盆腔手術、婦科整形及產後修復時，更有效保護神經功能，降低術後性感覺受損的風險。
此外，全球已有超過2.3億名女性曾受女性生殖器切割影響，即使接受重建手術，仍約有四分之一表示術後高潮感受下降，新建立的神經地圖有望為改善手術成效提供重要基礎。
延伸閱讀：生得矮原來更長壽？研究結果曝光令人意外 女人較長命原因竟係咁
+12
踢爆！女性用藥副作用比男性高2倍 揭臨床試驗女性代表不足黑幕美女醫生多年來不停去陌生人婚禮拿走「這東西」原因暖心網民盛讚寶媽「自學中醫」成風 逼健康子女日日喝中藥：西藥有毒誰吃誰死32歲才過完青春期 英研究揭人類大腦發育真相 約這歲數開始萎縮敢吞嗎？英國醫生用「美女大便」製成藥丸 稱能治腸胃病
【本文獲「引新聞」授權轉載】