醫學界重大突破！女性陰蒂「黑盒子」首度現形　3D神經網震撼曝光

荷蘭阿姆斯特丹大學醫學中心（Amsterdam University Medical Center）研究團隊，首度成功繪製出女性陰蒂（clitoris）神經分布的3D立體地圖，解開醫學界長年懸而未決的「黑盒子」。研究發現，陰蒂的主要感覺神經並非如過去認為般逐漸消失，而是向外分岔形成複雜的神經網絡，如同樹枝般延伸。



相較於男性陰莖神經早在1998年便已有完整立體模型，女性陰蒂長期因文化禁忌與研究不足遭到忽視，1995年時甚至仍被描述為「縮小版陰莖」。

荷蘭研究團隊首度成功繪製女性陰蒂3D神經地圖，為女性醫學研究帶來重大突破。（圖／翻攝自bioRxiv）

研究人員利用2名捐贈遺體的停經後女性骨盆組織，透過高能量X光（X-ray）掃描建立高解析3D影像，首次完整描繪陰蒂龜頭內部神經走向。研究第一作者李周英表示，這是全球首次完成陰蒂龜頭神經的3D立體地圖，填補了女性解剖研究的重要空白。

專家認為，這項突破有望協助醫生在骨盆腔手術、婦科整形及產後修復時，更有效保護神經功能，降低術後性感覺受損的風險。

此外，全球已有超過2.3億名女性曾受女性生殖器切割影響，即使接受重建手術，仍約有四分之一表示術後高潮感受下降，新建立的神經地圖有望為改善手術成效提供重要基礎。

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