男性避孕突破｜美成功研究「停精藥」　停止服藥即可恢復生育能力

男性避孕領域迎來重大突破，美國康奈爾大學（Cornell University）研究團隊歷經6年實驗，成功找到一種能暫時「關閉」精子生產的非荷爾蒙方法，且停藥後可完全恢復生育能力，研究成果已刊登於國際期刊，被視為男性避孕研究的「聖杯」。



研究團隊將目標鎖定「減數分裂」這個負責產生生殖細胞的自然過程，透過干預其中特定檢查點，讓精子暫時停止生產。實驗中使用的關鍵物質JQ1原本是癌症研究用的小分子抑制劑，能精準干擾減數分裂的前期第一階段，進而阻斷精子形成。

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在動物實驗中，雄性小鼠連續3週接受JQ1給藥後，精子生產完全停止，染色體行為等減數分裂的關鍵步驟也明顯受到抑制。停止用藥後6週內，精子生產便恢復正常水準，恢復生育能力的小鼠所生下的後代完全健康，且具備正常繁殖能力，顯示這項機制具有完全可逆的特性。

康奈爾大學遺傳學教授、康奈爾生殖科學中心主任柯恩（Paula Cohen）表示，研究結果證明減數分裂可完全恢復，精子功能正常，更重要的是後代一切正常。她也指出，研究團隊刻意避開精原幹細胞，因為一旦破壞這類細胞，男性將永久喪失生育能力，這也是鎖定減數分裂階段的關鍵考量。

目前男性避孕選擇相當有限，主要仍依賴保險套與輸精管結紮。結紮雖然提供長期效果，但許多男性對手術心存疑慮，荷爾蒙療法的研發也因副作用問題受阻。柯恩團隊提出的非荷爾蒙、可逆轉途徑，因此被視為男性避孕的關鍵突破。

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研究人員表示，若能順利應用於人體，未來男性避孕藥物可能以每3個月施打一次的注射劑型或貼片方式提供，以維持持續效果。不過任何候選藥物在正式上市前，仍需經過嚴格的安全性評估。

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