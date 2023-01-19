敢吞嗎？英國醫生用「美女大便」製成藥丸 稱能治腸胃病
撰文：TVBS新聞網
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一般人若是聽到糞便，大多給人「又臭又髒」的聯想，但你知道大便也可以幫助他人嗎？英國一個節目，日前訪問一個金髮正妹，她就透露提供自己的「完美便便」給藥廠製作藥丸，幫助其他有腸道問題的患者，消息一出，引發眾人熱議。
根據外媒《每日星報》（Daily Star）報導，英國第4頻道《了解你的糞便》（Know Your Shit）節目，日前採訪這名正妹基拉（Kira），她透露自己目前從事的工作，就是「拉出便便」，提供幫助有腸胃問題的民眾。
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基拉提到，她所拉出來的便便，被醫生稱讚「完美」，其樣本提供用於研究用途。據了解，相關單位將基拉的糞便排除異味，接着進一步製作成可食用的膠囊。至於何謂完美便便？基拉笑稱，自己從小飲食就攝取均衡，而且也常運動，所以才會如此完美的便便，她還透露某次將便便交給醫生梅里克（Dr Blair Merrick），彼此交流時自己感到非常尷尬。
梅里克透露，他們的工作就是希望，可以從人類腸道中提取健康細菌，製作藥物提供給有病症的患者，希望將健康細菌引入人體改善身體狀況。除此之外，梅里克也展示臨床試驗的片段，預計可以造福約2%的病患。
節目內容曝光後，引發觀眾和網友們熱烈討論，但大多數人似乎對於這種「大便藥丸」無法接受，認為這只是個噱頭，並坦言不認為便便藥丸會包含真正的棕色粉末便便；更有人直言，聽到吃大便就立馬感到噁心想吐，即便是製作藥丸，別說自己的都吃不下去了，更何況是吃別人的，這不是正常人可以理解接受的。
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