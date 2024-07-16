澳洲女摘除子宮後接受媽媽捐贈奇蹟再產子：同時懷兒子和孫子很棒

母愛的力量！



澳洲23歲女子布賴恩特（Kirsty Bryant，又譯克里斯蒂）曾在分娩過程中，因子宮失血過多被緊急摘除，而她55歲的母親米歇爾（Michelle，又譯蜜雪兒）後來將自己的子宮捐贈給她。

最後布賴恩特也順利生下孩子，兩人在孩子誕生的當下，更激動地相互擁抱。

母女二人在孩子誕生後激動地相互擁抱。（unsw.edu.au）

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英國《太陽報》報道，布賴恩特（Kirsty Bryant）2020年時曾經歷一次流產，2021年再次懷孕並自然分娩，沒想到卻因胎位不正緊急剖腹產，引發嚴重失血。

雖然順利產下健康的女嬰，但自己的子宮卻被迫摘除。

在米歇爾不斷鼓勵下，布賴恩特也漸漸走出傷痛，六個月之後，澳洲悉尼一項臨床子宮捐贈試驗，讓布賴恩特再次找到希望。

布賴恩特與米歇爾決定勇敢嘗試，經過重重審查及試驗，終於在2022年12月正式錄取，並在2023年1月進行長達11小時的子宮手術。

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結果相當成功，布賴恩特也在同年5月成功進行試管受孕。

她坦言，曾孕育她的子宮在自己體內，還同時懷着兒子及（母親的）孫子的感覺非常棒。

儘管仍要服用免疫抑制藥數年，以阻止身體排斥媽媽子宮，不過能再次成為母親、剖腹產下兒子，仍讓布賴恩特無比感激。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】