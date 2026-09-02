探望祖母出意外　美4歲男童爬窗戶墮10樓亡　警：紗窗非防墮設施

美國康涅狄格州史丹福市（Stamford）發生1宗兒童墮樓悲劇。1名4歲男童隨家人探望住在公寓10樓的祖母，其間男童疑似靠近1扇打開的窗戶，並推擠窗上的紗窗，最終不慎穿過紗窗摔落在地面的露台上，當場宣告不治。警方已排除刑事犯罪，定性為意外事故，並提醒廣大住戶切勿將紗窗視為防墮設施。事故震驚當地社區，同公寓的鄰居在取得男童家屬同意後，於網上籌款平台GoFundMe發起眾籌。



美國康涅狄格州史丹福市1名巡邏警察巡邏時，遭數名住戶攔下，指有1名男童從高樓墮下。（網上圖片）

美國4歲男童探望祖母不慎從10樓墮落

據外媒綜合報道，事發於7月26日晚7時許，美國康涅狄格州史丹福市1名巡邏警察巡邏時，遭數名住戶攔下，指有男童從高樓墮下。警員及救護員隨即趕抵現場，經檢驗後證實男童已無生命迹象，當場宣告死亡。

當晚男童隨家人探望住在公寓10樓的祖母，其間男童疑似靠近1扇打開的窗戶，並推擠窗上的紗窗，最終不慎穿過紗窗摔落在地面露台上，當場宣告不治。（Google map）

警方隨後證實死者為4歲男童穆罕默德·納齊里（Mohammad Naziry）。事發當晚，男童與父母及其他家人一同前往公寓10樓探望祖母，其間男童疑似靠近1扇打開的窗戶，並推擠窗上的紗窗，最終不慎穿過紗窗摔落地面露台上。

警方強調，一般紗窗僅具備防蚊防蟲功能，絕非安全防護裝備，家中有幼童的住戶切勿讓幼童單獨靠近打開的窗戶。（AI生成圖片）

警方：案件屬於不幸意外 已為死者家屬提供心理輔導

史丹福警察局初步調查指出，目前無任何迹象顯示案件涉及刑事成分或外力介入，屬於不幸意外，史丹福警局心理健康支援小組已為死者家屬提供心理輔導。

警方特別警告，一般紗窗僅具備防蚊防蟲功能，絕非安全防護裝備，家中有幼童的住戶切勿讓幼童單獨靠近打開的窗戶，強調「紗窗不足以承受孩童重量，也無法阻止孩童墮落」。

鄰居取得家屬同意後發起GoFundMe網上籌款

事件震驚當地社區，同公寓的鄰居Asma Elidrissi與Ali Zameer Nazeery在取得男童家屬同意後，於網上籌款平台GoFundMe發起眾籌，並在頁面寫道「沒有言語能形容他的父母、家人、朋友和鄰居正在經歷的痛苦與心碎，這件事對我們的衝擊很大，整個社區都在與他們一同哀悼」。

（綜合）