美國4車相撞1死1傷　46歲華裔男司機輾過鐵騎士後逃逸　被控重罪

2026年7月1日晚，北卡羅來納州梅克倫堡縣發生1宗涉及電單車（摩托車）的4車致命事故。59歲司機里安·福克納左轉未讓行撞倒騎士喬納森·希爾，希爾隨後遭另1華裔司機張秀凱輾過，後者駕車逃逸。希爾當場死亡。2名司機落網，張秀凱被控肇事逃逸致死重罪，福克納被控過失殺人等罪。當局警示，左轉未讓行是電單車事故主因，遇車禍切勿逃逸，否則將面臨嚴厲刑事重罪起訴。



梅克倫堡縣4車相撞事故致1死1傷。（AI生成圖片）

梅克倫堡縣4車相撞1死1傷

據馬修斯警察局，2026年7月1日晚約9時40分，馬修斯巡邏隊警員接報，稱東約翰街和麥基路交叉口發生1宗事故，有人受傷。警員趕到現場後發現，事故涉及4輛車，其中包括1輛電單車。馬修斯消防和急救部門趕到現場後，立即搶救傷員，其中包括1名昏迷不醒的電單車司機。經確認，電單車司機為門羅居民喬納森·泰勒·希爾（Jonathan Tyler Hill）。事發時他已失去意識，由於傷勢過重，這名電單車騎士被當場宣告死亡，另有1人被送往醫院，無生命危險。東約翰街從麥基路到I-485公路路段封閉了近4個小時，以便工作人員清理現場。

事故發生於東約翰街和麥基路交叉口。（Google地圖截圖）

2司機落網 左轉未讓行與肇事逃逸致死重罪

經調查，警方鎖定2名疑犯為張秀凱（Xiukuai Zhang）和里安·福克納 (Ryan Faulkner)。據《Queen City News》報道，調查人員還原事故經過指出，事故起因於里安·福克納在路口左轉時未按規定讓行，撞上迎面駛至的電單車騎士喬納森·泰勒·希爾（Jonathan Tyler Hill）。碰撞發生後，希爾倒在車道上，隨後遭另1位疑犯張秀凱開車輾過。張秀凱在肇事後並未留在現場施救或配合調查，而是選擇駕車逃逸。

經過多日追蹤，梅克倫堡縣警署與聯合縣警署展開逮捕行動，將2名涉案司機緝拿歸案。張秀凱被控以肇事逃逸致人死亡重罪（Felony Hit-and-Run Resulting in Death）；福克納則被控以過失殺人罪和未按規定讓行罪。

2名嫌犯照片已公布。（警方通報截圖）

美國交通法例警示肇事逃逸法律後果

據美國國家公路交通安全管理局（NHTSA），夜間行經沒有交通燈或左轉路口時，車輛未依規定讓行（Failure to Yield）是引發電單車死亡意外的主因之一。執法部門提醒，若不幸發生嚴重碰撞，駕駛者應立即撥打 911 並開啟危險警告燈，切勿因恐慌而離開現場。肇事逃逸不僅無法規避責任，更會使原本可能僅屬於輕罪或民事責任的交通意外，變為刑事重罪起訴。

其他報道：葵芳撞車黨？疑騙徒傳AI撞車假相道歉+做1件事 Tesla車主：恐怖

騙徒手法層出不窮，大家要提高警覺。有男網民在網上發相及發文，指家人疑遇到「撞車黨」騙案。他表示，家人突然收到陌生人傳來電話訊息，對方疑利用AI製假圖，圖文並茂顯示其Tesla私家車在家人屋企樓下泊車時撞到家人的私家車。有遇過類似騙案的網民指，對方會表示願意賠償，想進一步索取個人或銀行戶口資料。因此男網民呼籲各位車主要小心，「老一輩唔認真睇可能真係會俾人呃到」。



不少網民留言「多謝分享案例」、「諗唔明點解可以整到扮埋在你家樓下嘅相咁可怕」。



樓主指家人手機收到這張疑似用AI製造的撞車假圖。（Threads@_nwhin）

對方傳來訊息表示其紅色Tesla撞到家人的私家車。（Threads@_nwhin）

AI造假相片 懷疑想套個人及銀行資料

有男網民在Threads上發文，指家人「遇到新型詐騙，用AI整假相扮話撞到你架車」，而相片則「假到xk」，而更恐怖的是「真係我屋企樓下影咗張相嚟gen（生成）」。樓主提供訊息的截圖，陌生人表示「不好意思，我唔小心撞到你部車」，樓主家人問他為何不報警以及在哪裏撞車，對方表示「係在葵青區的XX花園碰到」、「係一輛大眾福士」。對方又指，因為之前沒有時間，現有空才通知樓主家人。

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