中國女孩節目上直言「不想當美國人」　冷靜舌戰名嘴獲網民激讚

《Whatever》是一檔由Brian Atlas主持的美國女生約會談話播客，2022年7月由一個YouTube前惡作劇頻道創建，每兩周播出一次，訪談的話題主要是約會、關係和性別角色。



在一期圍繞各國學生留學美國的討論上，在座的絕大多數女孩都渴望入籍美國，而一名18歲的中國女孩出乎主持人意料地說自己「想回中國，不想當美國人」。

《Whatever》節目中一期圍繞各國學生留學美國的討論。（YouTube@whatever影片截圖）

赴美後才知道自己更愛祖國 中國女孩在《Whatever》節目中的部分發言▼▼▼

她反應迅速、邏輯清晰，犀利對答直接把主持人Brian Atlas整破防了——後者為了「挽尊」不斷套話、挖坑，把談話主題很快拉跑偏到了「中美選籍辯論會」；而她完全不吃套路、「立場堅定」、言辭得體，被很多網友大讚「三觀正」，反客為主讓主持人尷尬到下不來台……

我沒打算當美國人，所以呢？

在節目討論到文化認同話題的時候，前面的印度裔女孩說：「我知道有些移民家裏還是講母語的，但我們家只說英語，我也不信教……我其實覺得我自己已經沒有很Indian了。」

鏡頭一轉，這位中國女生乾脆地回應了Atlas對自己國籍的提問，還補刀道：

我已經18歲了，想入美籍的話我已經有權利了；但我根本沒這個打算，以後我也會回中國。

沒想到這句話讓Atlas感到非常不可思議，於是迅速追問：「你為什麼不想入美籍？」

原來，主人公女孩5歲隨父母到美國，在公立學校讀完高中，目前剛到上大學的年紀；她有一個在UCSB上學的姐姐和一個10歲的弟弟，媽媽是家庭主婦，爸爸在蘋果做人力資源方面的工作。

按照她的說法，一家人搬來美國是為了讓孩子接受美國的教育（並準備在孩子們上完學之後離開），目前全都沒有加入美國國籍的打算。

對於「立場」的站隊，女孩也毫不猶豫地答道，她完全認為自己是中國人。Atlas由此聯想到了另一期節目上的嘉賓——一個來自哥倫比亞的非法移民女孩，她現在已經獲得了美國國籍，但是仍然認同自己的哥倫比亞身份；Atlas覺得，這樣的想法是十分超出他的認知的。

接下來的很長一段時間就變成了Atlas單獨「質問」中國女孩，這個節目片段隨後被打上「Chinese communist girl XXX」的標籤傳到了YouTube頻道上（儘管他們的談話沒有涉及任何與政治有關的內容）——不出所料，引來了鋪天蓋地對Atlas支支吾吾、沒話找話、強行挽尊的嘲諷。

網友們留言嘲諷節目並表達對中國女孩的支持：

+ 1

傲慢、優越、管中窺豹

一部分典型的美國人和早期移民可能無法理解，為什麼別人會覺得「做美國人」不是天底下最好的一件事。Atlas尷尬地撓頭道：

我們確實有點完了……中國可能確實有些方面比美國做得好吧……

嘴上這麼說，他其實還是飽含着認為美國天下第一的「精神勝利」心態。

【延伸閱讀】如可「無條件移民」你會否留低？兩派激辯：Loser去外國仍是Loser

+ 12

Atlas的挽尊：美國自由定律

首先，Atlas覺得美國有「健全的自由，特別是言論自由」。但是經常在外網衝浪的網友指出，當美國人突然開始升華高度、動不動扣上「自由」的帽子的時候，那麼他們就是已經詞窮、在破防的邊緣掙扎了。

Atlas在一番搜腸刮肚之後，想到了他在網上看到中國的中學要「培養男子漢陽剛氣概」的政策；但是斷斷續續說了一堆語氣詞後，似乎意識到自己在碰美國性別認知問題的敏感話題了，於是捂着臉用一連串的「f-word」替代關鍵字，表達了「美國TikTok上有一堆亂七八糟的『降智』視頻、看多了之後會引發腦腐；但中國政府則會努力『正確引導』青少年，讓算法推送學習科普一類的內容，而且好像還會在學校倡導一些運動之類的，讓男生變得更『男子漢』」。

雖然最後把意思大致表達出來了，但Atlas作為一個以大膽風格聞名的主持人，這段漫長的尷尬不禁讓人好奇，他究竟是「不會說」還是「不敢說」。

有人尖鋭地總結：

１.美國有言論自由，但不能說猶太人壞話；

２.有信仰自由，但不能信仰共產主義；

３.能播出各種獵奇、爭議的節目，但一開口全是弄不好就冒犯了誰、惹來「殺身之禍」的危險字眼。



Brian Atlas平時說話邏輯挺清晰的，但他這次明顯是給自己挖了個坑，然後想方設法用不得罪人的方式圓場，結果腦子和嘴互相打架、試圖轉移話題卻開始「胡言亂語」……

Atlas還刷到過中國修路、築橋的剪輯視頻，承認中國辦事效率高、建設快，但他認為這得益於中國的「文化統一」——因為美國有全世界最蓬勃的「多元化」，所以做不到這麼齊心協力。

一番話出來，另一位印度女生也忍不住搶話駁斥Atlas的「單民族」說：

一個國家的民族多元不能只通過他們的外在不同來鑒別，文化豐度不必通過內部矛盾而彰顯。

Atlas答應說他當然知道「你們也有『多民族』」，比如中國有維吾爾族什麼的……實在難接受，中國女孩反問Atlas是否去過中國；答案當然是否定的，後者對中國的知識全部來源於短視頻和媒體，他在節目中舉出的所有例子也都源自他刷到的TikTok。

為什麼她沒變得「像某些留學生一樣跪舔」？

主持人Brian Atlas破防的樣子其實代表了一種盲目跟風、人云亦云帶來的自高自大。

那些無腦抬高西方意識形態、反對中國的鍵盤俠總喜歡把一切在某些方面擁護中國的觀點註上「communist」，然後期待更多持相同態度的人用更多符號和標籤加入他們的打擊和嘲諷。節目中的嘉賓女孩根本不是崇洋媚外的人經常瞧不起的「小粉紅」——她被一致稱讚，並不是因為她的立場博得了哪一方的歡心，而是因為她年紀雖小卻能精確地通過自己的經歷獨立思考、毫不怯場地表達觀點，以理服人。

一些高調「潤」到國外的人，其實也不一定理解他們口中高喊的那些觀念，或許只是通過一種道聽途說的方式來叛逆或是宣泄對過往生活的某種不滿。

延伸閱讀：數萬人越境闖入休達後折返 偷渡青年：不知道為什麼來 現在回去

+ 6

這些思想上「美國化」的人就能更好地融入美國的社會了嗎？

其實也不見得，有人總結說：

美國對外人的態度像是一種很「渣」的自大，他們喜歡看到你的崇拜嚮往、求之不得，而當你真的成為了他們中的一員、開始共享「優越的資源」，他們就會叫你「滾回**」。

對面的其他幾位女生認為「中國更重視理工科教育」「培養了很多人才」，她同樣不卑不亢、不吹不黑，只清晰地呈現自己的見解。

對她來說：

中國的教育體系比較「摧殘心靈」，而她願意在自己更認可的美國體系接受教育、把知識帶回中國。她也承認自己是既得利益者：她和姐姐、弟弟都接受了他們認為更適合自己的教育，他們有美國綠卡，充分享受了在美國生活的便利；同時她的家庭有條件幾乎年年回國過暑假、保持和國內的聯繫，對他們來說放棄中國身份意味着大大損失了回國的各種自由。



其實她的理由的確建立在一定的優越基礎之上，也不無「自私」，但這比Atlas口中某種模糊的「美國的生活……在各種方面來說……不是就是非常好嗎」要有力得多。

作者還觀察到了一個很有意思的事情，在絕大多數轉載這條視頻的評論區，大家都在用語句清晰的文段認真討論問題；雖然也有人批評女孩「階級病」「自以為是」，但幾乎沒有任何不知所云的情緒化引戰和侮辱攻擊。

女孩的發言代表了一類少小離家的留學生的處境，也說出了很多人的心聲，其實讓這段綜藝變得有營養了許多；在觸及對立觀點、節目需要博眼球的情況下，她的獨立思考和高水平發言使得這段內容沒有招致一場混亂廝殺的罵戰，確實非常了不起。

【相關圖輯】移民美國就係不孝？親戚鬧爆冇幫手照顧長輩 網民意見一面倒：

+ 10

【本文獲「Panopath留學過來人」授權轉載，微信公眾號：Panopath_liuxue】