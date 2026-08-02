中國留學生「苦難日常」：澳洲與毒蛇蜘蛛為鄰　美國小費榨乾銀包

近期，歐洲高温，歐洲民眾為了買空調集體「被右翼」，紛紛表示左翼政府的「環保「政策害人不淺。歐洲留學生也算是吃上苦了，買不到空調的上風扇，買不到風扇的上冬瓜，連涼蓆都遠征歐洲了。



歐洲留學生也吃上苦了

歐洲熱浪持續並且向東部蔓延。(Reuters)

早在這波熱浪之前，社交平台對歐洲氣候就多有討論，一般大家得出的結論就是：歐洲氣候宜人，根本不需要空調製冷。結果：極端熱浪它來了！

據悉，歐洲部分地區氣温逼近45℃歷史極值，已經到了不得不開空調的時候了。但囿於以往夏季的涼爽認知，歐洲家庭空調安裝率僅有19%，加上房屋保護政策限制安裝、安裝費比機器本身還貴、預約周期長達數月。於是，各大超市的空調和風扇被一搶而空。法國利德爾超市推出20萬颱風扇和空調促銷，凌晨4點就有人排隊。巴黎某賣場甚至因為最後一台現貨起了口角，驚動了警察。

歐洲人排隊搶購冷氣機亂象▼▼▼

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而身在歐洲的中國留學生們，算是實實在在地吃上了這份「高温苦」。一位在倫敦的重慶女生熱到崩潰，搶到一台200歐元（約1800港元）的移動空調後感嘆「終於人又活過來了」。另一位留學生跑了200公里才買到最後一台，價格還漲了100歐元。

壞消息：留學生吃上苦了！

好消息：是歐洲留學生！

壞消息：各區留學生都有自己的苦要吃……



美國：自然災害、政治風暴、錢包壓力

美國的留學生，光鮮的外表下根本看不住他們經歷過什麼。

先說自然災害。在中國生活十幾年沒見過的大風大雪大火，在美國一年全都見着了。你永遠不知道下一個「停課通知」是因為什麼，是雪災、颶風還是山火？

美國猶他州發生大規模山火。（影片截圖）

1. 嚴寒

中西部和東北部的冬天，能把南方來的留學生直接送走。明尼蘇達大學的學生們有個共識：不到零下50度，學校是不會停課的。唯一一次因為天氣停課，據說是因為市區的公交車都停了，學校才不情不願地取消。威斯康星麥迪遜的政策也是如此：冬季照常運營，辦公室和宿舍服務一切正常。北達科他州立大學在四月暴風雪中堅持不停課。

２.颶風

佛羅里達的留學生過的是另一種人生。颶風季從6月持續到11月。2024年颶風「海倫」來襲時，佛羅里達大學直接停課關閉校園。中佛羅里達大學的學生在颶風「伊恩」後公寓被毀，到處找地方住。

３.山火

西海岸的山火也不是逗你玩的。2025年1月，加州山火肆虐，造成至少10人死亡、1萬多棟建築被毀。加州大學洛杉磯分校（UCLA）距離最大火場帕利塞德僅10公里。4.6萬名學生做好撤離準備。

圖為加州政府網站2025年1月14日顯示的火場位置圖，黃圈為加州大學洛杉磯分校（UCLA）校園位置（加州政府網站）

有中國留學生說：

晚上六點多室友回來說「你知道我們要撤離了嗎」，那時候我還在睡覺，室友說30分鐘後樓下集合。

UCLA緊急停課轉線上，加州理工學院關閉校區，南加州大學取消了新生開學典禮。

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除了自然災害之外，美國留學生還總是時不時遭遇一些「人禍」。特朗普政府的政策反覆橫跳，留學生的簽證狀態就像跳樓機，一會兒升空又急速落地。特朗普一會兒說要「狠狠吊銷中國學生的簽證」，一會兒又說「歡迎中國留學生」。

2025年6月在倫敦中美經貿磋商期間突然撤銷部分限制，被解讀為換取稀土出口許可的籌碼。當時報道有約8000份學生簽證被撤銷。H-1B簽證制度也在改革，向新申請人徵收10萬美元費用。有機構預測，2025年秋季美國大學國際入學人數可能下降40%。

最後必不可少的是錢包壓力。美國大學學費年均上漲5.6%，完美跑贏通脹率。多所學校本科生年度總支出首次突破10萬美元。大多數私立大學2025／2026學年學費已超9萬美元。藤校四年本科總花費（僅指交給學校的費用）逼近40萬美元（約310萬港元）。

小費和稅收則是看似不起眼，實則對錢包進行温水煮青蛙般的蠶食。餐廳15%-20%的最低小費是標配，結賬時POS機自動彈出選項，不給彷彿成了「失禮」。許多餐廳甚至略有敲詐的嫌疑，在已經徵收了20%服務費之後依然標出建議最低小費，簡直防不勝防。同時，一旦沒有買保險或者保險無法報銷，修車、住院這樣的罕見情況一旦出現，錢包就要大出血。

英國：美食荒漠、不見陽光

有留學生說「英國最好吃的菜就是外國菜」——這話一百多年前徐志摩就說過。炸魚薯條和過於甜膩的英式下午茶，吃一頓還行，天天吃就是酷刑。在倫敦吃一頓中餐，人均30鎊起跳，味道還不如國內大學食堂3塊錢的薯仔絲。很多留學生硬是被逼成了半個廚子。

炸魚薯條。（ Meelan Bawjee /unsplash）

而蘇格蘭地區，堪稱留學生的「雙重地獄」。

愛丁堡大學在留學生吐槽榜上常年霸榜第一。一方面，QS排名高、羅素集團成員、蘇格蘭首府，誰看了不心動？但進去之後才發現是「蘇格蘭衡水」（愛丁堡大學戲稱）。壓分嚴重，補考率居高不下。蘇格蘭口音的老師講課像「開了倍速字幕」，甚至還不如印度老師，反應慢半拍就跟不上。

更要命的是天氣：英國本就「沒有夏天」，蘇格蘭更是全年陰雨連綿，濕冷的風能吹透羽絨服。冬令時下午4點就天黑，街上人影都沒。有留學生說：

天氣，是殺掉意志力的最後一根稻草。

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加拿大：極寒、法語、印度人

加拿大留學生的日常：不是在抗寒，就是在抗寒的路上。

冬天暴風雪來臨時，公路能見度接近零，温尼伯所有學校罕見停課，而上一次這番景象還是3年前。不列顛哥倫比亞省的寒潮也讓學校接連關閉。曼尼托巴省多條高速公路關閉。

有留學生調侃：

在加拿大上學，首先要學會的不是專業知識，是怎麼在零下30度的天氣裏活着走到教室。

語言也是個大問題。如果去魁北克省留學，不會法語？那你的生活難度直接拉滿。日常購物、辦手續、和當地人交流全是法語。

還有一個躲不開的群體：印度留學生。2023年，印度學生在加拿大國際生中佔比高達51.6%。雖然2025年這個比例已大幅下降，但「遍地都是印度人」的印象已經刻進了留學生的DNA裏。

澳洲：紫外線、過於良好的自然生態、「水碩」

暴曬、被蜘蛛嚇、鍍金的「水碩」（較易入學和畢業的授課式碩士），這是大家對於澳洲留學生的集體印象。

澳洲的夏天是另一種「酷刑」。紫外線超高、動不動35°C以上、熱浪來襲時幹到你狂流失水分。2025年10月是北領地有記錄以來最熱的10月，近800萬公頃土地被山火燒燬。氣象局預測2025-2026年夏季東部和西部火災風險較高。留學生們不僅要防高温，還要防山火。

野生動物更是澳洲的「特產」。全世界最毒的25種蛇，澳洲有21種。紅背蜘蛛、漏斗網蜘蛛都是致命的。住在郊區house裏的留學生，天花板角落突然出現巨大蜘蛛、車庫爬出蛇、回家和老鼠對視都是常態。

此外，澳洲大學因入學門檻相對較低，常被貼上「水」（代指：水分大）的標籤。雖然畢業難度並不低，但這個標籤一旦貼上就很難撕掉。

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新加坡：貴、卷、熱

新加坡留學生的關鍵詞只有一個字：貴。學費每年十幾萬人民幣起步。私立大學商科本科每年3.2萬新幣（約20萬港元）。加上生活費一年總花費至少20萬，有人一年預算50萬。

住宿是大頭。最經濟的學生公寓月租也要3000-8000+人民幣。吃飯也不便宜。學校食堂一頓5-15新幣，一天餐飲15-40新幣。換算成人民幣，一份飯三四十塊，一個饅頭六七塊。有留學生說：

每次買東西都在心裏默默乘以5，心在滴血。

雖然新加坡人民賺的沒有美國人民多，但是吃飯上怎麼也差不多？

當然以上比起英美來說，都還不算什麼。難的是，明明留學了，還是走不出「東亞卷王圈」。課程設置嚴苛，考試難度高。畢業之後也要面臨職場中有一群新加坡內卷的人和從美國／英國等地來坡求職的同學。怕熱怕貴怕卷還想躺平的朋友，建議慎重考慮新加坡。

香港：鴿籠、粵語

香港最大的問題不是貴，而是稀少的資源。在香港的留學生們往往住着手掌大的鴿籠，還聽不懂別人說話。

住宿是最大的噩夢。香港大學單人宿舍月租7965港元。校外合租兩房人均5500-5600港元，開放式單位8000-23000港元。

有學生說：

合租一個小單間6k屬於正常價格，還是舊樓沒電梯的那種。

更慘的是宿舍嚴重短缺，平均3個學生競爭1個牀位。有媒體報道，西營盤和堅尼地城的私營學生宿舍月租5000-7000港元，環境良莠不齊，部分連「簡樸房」標準都達不到。就連一些博主，在香港初來乍到也只能先租10平米小屋實習。

當然，寫這篇，不是為了「無病呻吟」，只是想分享一些別處的「風景」（如果是風景的話），打破濾鏡。

很多人對留學、留學生都有着各式各樣的濾鏡，紙醉金迷的、輕鬆愜意的。但其實留學是一場華麗的冒險——華麗是它的表層，在它之下，自然災害、政治風暴、錢包壓力、飲食荒漠、語言障礙……各種debuff輪番上陣。

一邊吐槽一邊堅持，一邊崩潰一邊成長，好像成了所有留學生的共同宿命。

歐洲高温裏抱着冰水瓶睡覺的，美國暴雪裏裹着羽絨服趕課的，英國陰雨裏吃着炸魚薯條想念火鍋的，加拿大極寒裏在雪地裏跋涉的，澳洲烈日下和蜘蛛大眼瞪小眼的，新加坡高物價裏精打細算過日子的，香港鴿籠裏努力學粵語的。每一個留學生，都在用自己的方式，活成更好的自己。

畢竟，這些苦都吃過了，以後還有什麼過不去的坎呢？

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