登山杖「刺穿身體」！美國男護士徒步16公里撐6.5小時落山自救

當地時間7月20日，美國蒙大拿州（Montana），32歲男子大衛・奇法爾迪（David Cifaldi）和兩名同伴攀登當地最高峰格拉尼特峰（Granite Peak）發生意外險情。



事發時一行人走到海拔3600米的岩石路段，他不慎踩滑摔倒，手持的一根金屬登山杖直接從左腋下刺入身體，穿透背部完全穿出。

美國男子奇法爾迪（David Cifaldi）在登山時，身體遭登山杖刺穿。（圖／翻攝GoFundMe、youtube@KCENNews）

登山杖意外「貫穿身體」 誇張畫面曝光（慎入）：

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大衛本職是急診護士，擁有豐富外傷處置經驗，短暫慌亂後他立刻冷靜自檢：深呼吸確認肺部未破損，傷口沒有大出血，也沒有頭暈、劇烈胸痛等內臟受損信號，僅肌肉軟組織被貫穿，暫無致命風險。

同行朋友用衛星設備聯繫搜救隊報備情況，但由於美國山地直升機救援費用高昂，大衛結合傷情判斷後，幾人決定自行徒步下山。

大衛用背包胸帶固定外露杖身，避免行走時來回晃動撕扯傷口；兩名同伴分工配合，一人在前開路提醒其他登山者避讓，一人緊隨其後實時觀察傷口滲血情況，三人緩慢翻越亂石堆與殘雪路段。

這段下山路程總長約10英里（約16公里），整整耗費6.5小時，途中大衛全程情緒穩定，中途休息補給時還自嘲自己像一串行走的烤肉串。

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抵達山腳步道起點後，他先前往社區診所做基礎止血處理，再由朋友驅車兩小時送往正規醫院。

經外科手術，醫生順利取出貫穿身體的登山杖，檢查確認僅肌肉受傷，沒有傷及心肺、大血管等關鍵器官，術後大衛恢復狀況良好，現已居家休養。

專業醫療人員提醒稱，若戶外遭遇異物貫穿身體的創傷，絕對不能自行拔出異物，硬物能壓迫血管減少失血；但普通人不具備專業傷情判斷能力，切勿效仿大衛自行長途徒步撤離，遇險應優先等待專業救援。

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