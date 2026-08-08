印度校園命案｜女教師慘遭狂捅逾27刀亡　跟蹤狂假冒丈夫闖校行兇

印度哈里亞納邦（Haryana）近日發生1宗校園恐怖命案。1名29歲小學女教師因不堪年輕男子長達2年的跟蹤與騷擾，曾向警方報案求助，未料竟惹來殺身之禍。該名男子策劃2個月後，蒙面闖入女教師任職的學校，假冒其丈夫將她誘騙至校門，隨後當場狂捅近30刀。女教師最終傷重不治，遺下丈夫與1對年幼子女。疑犯在案發2小時後落網，案件震驚當地社會。



1名29歲小學女教師因不堪年輕男子長達2年的跟蹤與騷擾，曾向警方報案求助，未料竟惹來殺身之禍。（網上圖片）

求愛不遂變跟蹤 糾纏2年未平息

綜合印度傳媒報道，慘遭殺害的女教師桑迪亞（Sandhya Sharma）現年29歲，生前與丈夫育有1名7歲兒子及1名5歲女兒。21歲的無業疑犯阿米特（Amit）平時靠養牛及賣牛奶維生。約2年前，桑迪亞在另1間學校任教時與阿米特相識。阿米特對桑迪亞暗生情愫並多次搭訕，即使女方明言拒絕並表示已婚，阿米特仍不斷滋擾，演變成長期跟蹤及性騷擾。

桑迪亞曾向夫家報告此事，村委會亦曾介入調停，阿米特當時曾在眾人面前公開道歉。為了躲避騷擾，桑迪亞選擇轉校至法里達巴德市（Faridabad）的私立學校任教，並搬了家。然而，疑犯未有收手，桑迪亞早前終難忍滋擾，正式向警方就性騷擾報案求助。警方初步推斷，疑犯因此覺得備受屈辱、懷恨在心，遂萌生報復殺機。

佈局兩月買刀行兇 假冒丈夫誘出毒手

警方調查指出，阿米特早於兩個月前已策劃謀殺，並特意購買了1把利刀。他原本打算在桑迪亞上下班途中下手，但因害怕被捕而改變計劃，決定直接闖入校園行兇。

他原本打算在桑迪亞上下班途中下手，但因害怕被捕而改變計劃，決定直接闖入校園行兇。（網上影片截圖）

事發於8月3日上午約9時30分，阿米特用白布蒙面，抵達桑迪亞任教的私立學校。由於學校附近正進行道路工程，不少途人均會蒙面防塵，校方因此未有起疑。阿米特向教職員謊稱自己是桑迪亞的丈夫維基（Vicky），要求見面。

阿米特向教職員謊稱自己是桑迪亞的丈夫維基（Vicky），要求見面。（網上影片截圖）

當桑迪亞步出校門之際，阿米特隨即發難，拉着她的頭髮將其拖行倒地，並拔出利刀瘋狂刺向其臉部、頸部、胸口及腹部。網上流傳的閉路電視片段顯示，阿米特在短短30秒內狂捅超過27刀，用力之猛甚至令兇器彎曲。其間，學校管理員曾試圖上前制止，卻遭阿米特揮刀恐嚇逼退。阿米特確認桑迪亞倒地不起後，隨即駕駛1輛無車牌的電單車逃離現場。

當桑迪亞步出校門之際，阿米特隨即發難。（網上影片截圖）

阿米特拉着她的頭髮將其拖行倒地，並拔出利刀瘋狂刺向其臉部、頸部、胸口及腹部。（網上影片截圖）

阿米特拉着她的頭髮將其拖行倒地，並拔出利刀瘋狂刺向其臉部、頸部、胸口及腹部。（網上影片截圖）

阿米特拉着她的頭髮將其拖行倒地，並拔出利刀瘋狂刺向其臉部、頸部、胸口及腹部。（Youtube@Jist）

其間，學校管理員曾試圖上前制止，卻遭阿米特揮刀恐嚇逼退。（Youtube@Jist）

遺下2幼子 兇徒2小時內落網

案發後，學校職員隨即將桑迪亞送往附近的醫院搶救，惜最終因傷重不治。警方接報後迅速展開追捕，透過翻查大量閉路電視片段，在案發後不到2小時內將阿米特拘捕歸案。阿米特落網後對謀殺罪嫌直認不諱。

警方接報後迅速展開追捕，透過翻查大量閉路電視片段，在案發後不到2小時內將阿米特拘捕歸案。（Youtube@Jist）

阿米特落網後對謀殺罪嫌直認不諱。（Youtube@Jist）

此案在印度社會引起極大迴響。桑迪亞的丈夫悲痛欲絕，直斥如果警方當初在接獲性騷擾報案時能採取更嚴厲行動，妻子或許就能逃過一劫。與此同時，兇徒能輕易持刀闖入校園並順利逃脫，亦令大眾對當地學校的保安漏洞提出嚴重質疑。目前，案件仍在進一步調查中，警方正準備提出起訴。

其他文章：有片│持長杆捅燕巢累5雛燕墜地慘死 男童被質問謊稱「自己飛走」

江蘇揚州日前發生1宗令人痛心的頑童搗蛋事件。1名男童趁店主外出期間，竟手持長杆將店主屋簷下的燕巢捅落，巢內5隻即將會飛的雛燕全數墜地慘死。店主事後翻查閉路電視發現是男童強行捅落，隨即質問男童為什麼要用長杆捅燕巢，起初男童矢口否認，甚至謊稱雛燕是「自己飛走的」，直到店主拿出閉路電視畫面，男童才願承認。事件在社交平台曝光後，隨即引起網民熱議，紛紛痛斥「真的必須狠狠打一頓」。



1名男童趁店主外出期間，竟手持長杆將店主屋簷下的燕巢強行捅落。（網上影片截圖）

男童持長杆強行捅落燕巢

據《搜狐千里眼》報道，事發於7月6日，江蘇揚州的薛女士在外出就餐期間，其店舖屋簷下的燕巢被1名男童用長杆強行捅落，燕巢內5隻即將會飛的雛燕全部慘死。薛女士事後翻查閉路電視發現是男童強行捅落。

燕巢隨即墜地，巢內5隻即將會飛的雛燕全部慘死，男童見狀將手裡的長杆放在一旁。（網上影片截圖）

燕巢隨即墜地，巢內5隻即將會飛的雛燕全部慘死，男童見狀將手裡的長杆放在一旁。（網上影片截圖）

從網上流傳的閉路電視畫面可以看到，1名身穿黃色T恤的男童，手裏拿着長杆向薛女士店舖屋簷下的燕巢強行捅去，燕巢隨即墜地，巢內5隻雛燕全部慘死，男童見狀將手裏的長杆放在一旁，隨後返回原處蹲在地上撿起慘死的雛燕，並將其扔在附近水桶。

男童蹲在地上撿起慘死的雛燕，並將其扔在附近水桶。（網上影片截圖）

男童起初否認捅燕巢 謊稱雛燕是自己飛走的

薛女士事後遇見該男童，並質問其為什麼要用長杆捅燕巢，男童起初矢口否認，甚至謊稱雛燕是「自己飛走的」，直到薛女士拿出閉路電視畫面，男童才願承認，但男童說話含糊不清，滿口謊言。

男童蹲在地上撿起慘死的雛燕，並將其扔在附近垃圾筒。（網上影片截圖）

薛女士：雛燕馬上就要飛了 真的太殘忍了

薛女士表示，雛燕被扔進附近巷子的1個水桶裏，等她發現的時候，水桶已經圍滿了螞蟻和蒼蠅，她直言「我每天看着夫妻兩個人（兩隻燕子）」、「一開始叼那個泥巴回來建，然後孵蛋」、「牠們一天到晚就在裏面，也不出去，就在裏面孵蛋」、「燕子寶寶長大之後，牠們就來回撿吃的回來餵燕子寶寶」、「燕子寶寶已經很大了，馬上就要飛了，真的太殘忍，太殘忍了」。

全文：有片│持長杆捅燕巢累5雛燕墜地慘死 男童被質問謊稱「自己飛走」