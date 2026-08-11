美19歲啦啦隊女孩醉酒遭3友人帶走性侵　拋路邊後誤入車道被撞死

美國2023年曾發生一起轟動全國的性侵案件。



隸屬美國路易斯安那州立大學（LSU）啦啦隊的19歲女大生布魯克斯（Madison Brooks）在一場酒吧聚會後，遭到3名男性友人性侵、遺棄路邊，最終誤入車道而被撞死。事件發生後掀起熱議，3名男子則矢口否認犯行，首名被告將於近期面臨審判。

19歲女大生布魯克斯Madison Brooks（Instagram＠madibrookss）

啦啦隊女孩遭性侵 遺棄路邊車禍亡

+ 5

綜合《每日星報（Daily Star）》等外媒報導，事件發生在2023年1月15日晚間；布魯克斯在和21歲的卡特（Desmond Carter）、卡弗（Casen Carver）及華盛頓（Kaivon Washington）共同步入酒吧狂歡，並在當天深夜醉醺醺的被3人扶上車。

據家屬控訴，布魯克斯被帶上車後遭到性侵，隨後被丟包在熙來攘往的路邊，因不勝酒力誤入車道後，被疾馳而來的車輛重擊身亡。驗屍結果也顯示，布魯克斯在事發當下血液酒精濃度高達0.319%，死因則是受到車輛撞擊造成的「多重創傷」。

卡特Desmond Carter、卡弗Casen Carve）及華盛頓Kaivon Washington矢口否認犯行，首名被告將於近期面臨審判。（YouTube@WBRZ）

面對指控，卡特、卡弗及華盛頓均否認性侵指控，強調是與布魯克斯的合意性行為，卻未提出為何將女方丟在路邊的實質證據。案件將於近日做出宣判，值得一提的是，被列為共犯之一的華盛頓還涉及另一起性侵指控，案件詳情及初步判決仍待釐清。

延伸閱讀：女學生深夜散步遇變態露鳥自瀆 色魔還戴頭套尾隨 驚慄過程曝光

+ 8

延伸閱讀：

本土女星遭經紀人侵犯！騙幫按摩「拐上車秒強吻」：又沒伸舌頭

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】