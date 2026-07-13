昔扮消防員性虐同事13小時　62歲惡魔致信媒體「假釋出獄必屠殺」

紐約最惡名昭彰的惡魔之一、現年62歲的性侵犯彼得布勞恩斯坦（Peter Braunstein），日前在獄中向媒體發出令人毛骨悚然的血腥誓言，警告若因新法案獲得假釋，他將在社會上發動一場「無情屠殺」。這位曾震驚國際的「偽裝消防員」性侵狼，不僅毫無悔意，更直言自己唯一的出獄方式就是「躺進屍袋」。他在潦草的信件中坦言監獄才是他該待的地方，甚至透露自己在獄中寫了一本令人作嘔的亂倫小說，種種瘋狂行徑再度引發社會對紐約假釋改革法案的強烈恐慌。



據《紐約郵報》（New York Post）報導，目前在紐約州溫德懲教所（Wende Correctional Facility）服刑的布勞恩斯坦，在一封長達三頁、用藍色墨水書寫的信件中，瘋狂抨擊紐約奧爾巴尼正在審議的兩項進步派假釋改革法案——《老年人假釋法案》與《公平及時假釋法案》。

2005年，布勞恩斯坦冒充消防員進入一名女子位於切爾西的公寓，並對她進行了13小時的性侵犯，隨後被捕。（New York Post）

放話「獲釋就殺人」！紐約變態性虐前同事13小時 獄中手寫亂倫書稱：引以為傲

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這兩項法案旨在讓年滿55歲且服刑滿15年的重刑犯有機會提前獲得假釋聽證，然而身為惡魔本尊的布勞恩斯坦卻反其道而行，強烈反對這項法案，並囂張警告：

如果我明天被釋放，很快就會被重新監禁，因為我只會殺人。

他甚至列出了一份長長的死亡名單，揚言要清洗他眼中的「怪物」與政客。

布勞恩斯坦曾在2005年犯下震驚全球的罪行，當時頂著時尚雜誌評論家光環的他，在萬聖節夜裡精心策劃了一場恐怖襲擊。他先在受害者公寓外放火，隨後偽裝成消防員誘騙前女同事開門，並使用吸入性麻醉劑將其迷暈。布勞恩斯坦隨後扒光受害者，將其捆綁在床上長達13個小時並瘋狂性虐待，甚至用攝影機記錄下全程。更令人不寒而慄的是，他強迫受害者穿上粉紅色內衣與細高跟鞋，並在離去前在鏡子上留下嘲諷字條，自傲地宣稱自己早就在「死亡名單」上奪走了幾條人命。

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這場變態折磨隨即引發跨州大搜捕，布勞恩斯坦在逃亡兩個月期間，甚至還綁架了一名男性精神科醫生，最終他在落網時，甚至試圖用刀刺向自己的脖子自殺未遂。這場瘋狂惡行讓法官判處他18年至終身監禁，且在紐約刑期結束後，他還必須前往俄亥俄州為綁架案服刑23年。至今布勞恩斯坦仍對受害者毫無歉意，反而荒謬地聲稱自己與受害者在囚禁期間產生了「斯德哥爾摩症候群」（Stockholm syndrome，指受害者對加害者產生情感依賴或同情的心理現象），並稱這場殘忍罪行是他的「自我定義行為」。

令人反胃的是，這位落魄的文人至今在獄中仍未能洗淨其「變態思想」。布勞恩斯坦透露，自己正在獄中撰寫一部名為《無限願望》（Infinite Wishes）的迷你小說，內容講述一名青春期少女與其生父之間扭曲且帶有性暗示的曖昧關係，並藉此獲得超能力。他對外坦言這本帶有亂倫色彩的作品是他引以為傲的「個人成就」，雖然深知出版機率微乎其微，但依舊樂在其中。

這起瘋狂的「反假釋自白」也讓紐約的政壇與法律界炸開了鍋。批評人士與反對派強烈質疑，新法案恐將導致諸如刺殺約翰藍儂的兇手查普曼（Mark David Chapman），或是美國史上著名的連環殺手「山姆之子」伯科維茨（David Berkowitz）等極度危險的瘋子重返社會。前假釋委員會委員、現任州參議員馬克科波拉（Mark Coppola）便痛批，這種一味追求提前釋放的賠償金式法案，是對受害者及其家屬的極大不尊重。如果不是布勞恩斯坦去年錯過了假釋聽證會，在法案的縱容下，這個揚言出獄就要殺人的惡魔此時此刻很有可能已經在街頭遊蕩。

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