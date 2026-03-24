男子停車遇醉女上錯車　無視友人警告仍執屍　和解兩次後照被收監

台灣高雄一名擔任保安員的劉姓男子，前年4月將車停在路邊時，遇上喝得爛醉的女子小美（化名）誤認他的車是的士，直接開門上車。劉男見狀非但沒將人叫醒，還傳訊問友人「撿屍會被抓嗎？」即便友人苦勸他趕緊將人送去警察局，劉男仍在車內猶豫近1小時後，將小美載往賓館性侵得逞。



全案經法院審理，雖然劉男事後拿出共19萬元（台幣，下同，約4.7萬港元）與小美達成和解，甚至獲被害人同意給予緩刑，但法官認定其犯行重大，最高法院最終駁回上訴，依乘機性交罪判處劉男3年1月徒刑定讞，確定得入監吃牢飯。

示意圖（Unsplash@Oli Woodman）

回顧整起案件，2024年4月26日晚間8時許，劉男將自小客車停放於高雄市區路邊，恰巧遇上剛喝完酒、意識不清的小美。小美當時叫了的士，卻陰錯陽差將劉男的座車誤認為自己叫的車，當場開門上車並陷入昏睡。

劉男見小美泥醉毫無防備，竟起了慾念，拿出手機傳LINE詢問友人：「撿屍也會被抓嗎？」友人見狀立刻回覆「當然」，並強烈建議他趕緊把女子送到鄰近的警察局。然而，劉男在車內內心交戰了將近1個小時，最終仍敵不過慾望，於當晚9時29分將小美載往汽車旅館實施性侵；完事後甚至還拿手機拍下小美熟睡的模樣，並傳給另外兩名男性友人觀看。

小美清醒後驚覺遭到侵犯，憤而報警提告。高雄地院一審時，劉男對犯行坦承不諱，並先以4萬元（約9801港元）與小美達成初步調解，希望能換取輕判。但一審法官痛批劉男明知違法卻執意為之，嚴重侵害他人性自主權，依乘機性交罪判處3年4月徒刑；至於偷拍涉犯妨害秘密罪部分，則因小美事後撤告，獲公訴不受理。

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劉男認為判刑過重提出上訴，並在二審高等法院高雄分院審理期間，再度加碼15萬元（約3.7萬港元）（兩次共計19萬元）與小美達成第二次和解。小美也因此向法官表示，願意給劉男一個自新的機會，同意給予緩刑。

不過，二審合議庭審酌劉男雖犯後態度良好、坦承犯行且達成和解，並考量其擔任管理員月薪僅2萬8千元（約6860港元）等情狀，將刑期略減為3年1月；但法官強調，趁女子泥醉無力反抗時予以侵犯，屬嚴重危害社會治安與破壞善良風俗的重大犯罪，依法不符緩刑要件，因此拒絕宣告緩刑。案件上訴至最高法院後遭到駁回，全案定讞，劉男仍須為自己的一念之差付出代價，入獄服刑。

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