美護老院雙屍案|華裔護理員膠袋封頭勒斃2老婦　稱精神錯亂被駁回

美國洛杉磯縣鑽石吧市（Diamond Bar）1間護老院於2023年發生1宗雙屍命案。洛杉磯縣地方檢察官辦公室日前宣布，44歲護理員李建春（Jianchun Li，音譯）涉嫌殺害2名由其負責照顧的年邁婦人，正式被陪審團裁定2項一級謀殺罪名成立。法庭同時駁回其「因精神錯亂而無罪」的辯護，裁定他犯案時精神狀態完全正常，料將面臨終身監禁且不得假釋的最高刑罰。



美國洛杉磯縣鑽石吧市（Diamond Bar）1間護老院於2023年發生1宗雙屍命案。（AI生成圖片）

護老院變殺人密室 照護者淪為冷血殺手

案發地點位於洛杉磯縣鑽石吧市藍寶石峽谷路（Sapphire Canyon Road）的「快樂之家護老院」（Happy Homes Care）。該機構原本是為年邁且行動不便的女性長者提供居所，現年44歲的被告李建春在該機構擔任通宵更護理員。案中的2名受害者分別為需要依賴助行器行走的75歲老婦李女士（Monica Moon Lee）與83歲老婦朴女士（Hee Sook Park），2人在毫無防備情況下，遭遇本應照料她們的護理員毒手。

該機構原本是為年邁且行動不便的女性長者提供居所，現年44歲的被告李建春在該機構擔任通宵更護理員。（AI生成圖片）

半小時內連環行兇 膠袋笠頭電線勒頸

案件發生於2023年6月24日清晨。據法庭披露的駭人案情細節，當日早上將近7時，李建春首先將行動不便的75歲院友李女士引導至護老院的洗手間內，隨後竟用膠袋套住她的頭部，並以電線膠布緊緊纏繞其頸部將她勒斃。李建春在犯下第1宗謀殺案後並未就此罷休。大約30分鐘後，他又以相同的藉口將83歲的朴女士帶到同1個洗手間，並以完全相同的手法將其殺害。當消防急救人員接報趕至現場，證實2名老婦當場死亡。

當消防急救人員接報趕至現場，證實2名老婦當場死亡。（AI生成圖片）

精神病辯護遭駁回 面臨終身監禁

案件經過長達3年的審理，洛杉磯縣陪審團於2026年8月20日裁定李建春2項一級謀殺罪名成立，並確認其符合「多重謀殺」的加刑條件。隨後在8月27日的精神狀態審理階段中，陪審團進一步駁回了辯方提出「因精神錯亂而無罪」，裁定被告在犯案時神智清醒，必須為其行為承擔法律責任。

案件經過長達3年的審理，洛杉磯縣陪審團於2026年8月20日裁定李建春2項一級謀殺罪名成立。（AI生成圖片）

洛杉磯縣地方檢察官霍奇曼（Nathan J. Hochman）在判決後發嚴厲譴責被告殘殺本應受其保護的弱勢長者。他發布聲明指出：「感謝陪審團讓李建春為其殘酷行徑承擔責任，期望此次定罪能為受害者家屬及鑽石吧社區帶來一絲慰藉，正義最終得以彰顯。」

感謝陪審團讓李建春為其殘酷行徑承擔責任，期望此次定罪能為受害者家屬及鑽石吧社區帶來一絲慰藉，正義最終得以彰顯。 洛杉磯縣地方檢察官霍奇曼嚴厲譴責

法庭已排期判刑，外界預料，被告將面臨終身監禁且不獲假釋刑期，為其殘酷罪行付出沉重代價。

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