UCLA報告驚揭美國加州「近30萬學生無家可歸」　留學生恐受影響

對於很多有意向留學的學生而言，加州是他們的首選，畢竟氣候宜人，北有矽谷，南有洛杉磯。然而最新的一份報告表明——你的同學很可能是homeless？



說到學生無家可歸，很多人的第一反應可能還是睡在街頭、住在收容所，或者長期沒有地方住。事實上，加州官方對於學生無家可歸的認定範圍，比很多人想像中要廣得多。

根據UCLA的報告，加州有大批學生無家可歸。（YouTube@KTLA5）

加州有媽媽送兒子上大學時拍到這駭人景象：

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怎麼樣算無家可歸？

如果一個學生沒有固定、規律並且足夠的夜間住所，就可能被納入這一統計範圍。除了住在收容所或者露宿街頭之外，因為經濟困難或者失去住房而暫時和其他家庭擠在一起、住在汽車裏、酒店或汽車旅館、臨時住所、露營地等情況，同樣可能被認定為無家可歸學生。加州教育部明確說明，這些學生在學年中的任何時間出現符合條件的住房不穩定情況，都可能進入年度累計統計。

最近UCLA發布的一份最新報告，讓人看到學生無家可歸這個問題已經大到什麼程度。

截至2024至2025學年，加州共有298254名學生被認定為經歷無家可歸，創下新的歷史高點。而且，這個數字還在繼續增長。

近30萬學生沒有穩定住所

當地時間8月26日，加州大學洛杉磯分校（UCLA）學校轉型中心發布了最新報告，研究團隊利用加州教育部公開的行政數據，對2017至2018學年至2024至2025學年的學生無家可歸情況進行了分析，重點觀察了學生人數、停學率、長期曠課率、學業成績、畢業率以及大學升學等指標。

UCLA公佈加州學生無家可歸率的最新數據。（UCLA官網）

報告顯示，2024至2025學年，加州經歷無家可歸的學生人數達到298254人，比2018至2019學年的水平增加了10%。

如果只看絕對人數，加州目前每年都有接近30萬名K至12年級學生在學校系統中被識別為經歷住房不穩定。且，這並不是因為加州學校裏學生整體人數突然增加。

相反，加州公立學校近年來整體學生人數還在下降。也就是說，在學生總量減少的情況下，被認定為經歷無家可歸的學生人數卻重新升到了歷史最高水平，這也是這份報告格外值得關注的地方。

從加州教育部公布的數據來看：

2022至2023學年被統計的無家可歸學生人數為246480人；

2023至2024學年增加到286853人；

到了2024至2025學年進一步升至298254人。



這也解釋了為什麼UCLA 研究人員認為，這已經不能簡單理解成偶爾出現的住房困難，而是一個持續存在並且正在加劇的問題。

更重要的是，這近30萬人並不意味著有近30萬個孩子每天都睡在街頭。其中相當一部分學生可能仍然每天正常去學校，只是他們晚上住的地方並不穩定。比如一個家庭原本租著公寓，但突然承擔不起房租，只能暫時搬去親戚朋友家住。孩子可能依然穿著校服去上學，依然完成作業，甚至從外表上看和其他同學沒有什麼區別，但在學校系統的定義下，他已經可能屬於經歷無家可歸的學生。

對於很多家庭來說，住房不穩定可能不是某一天突然變成露宿街頭，而是一個逐漸惡化的過程。從獨立住房變成和別人合住，再從合住搬到酒店、汽車或者其他臨時住所，孩子的生活環境也隨之不斷變化。

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最先受到影響的是上學

住房不穩定最直接的影響，並不一定是孩子有沒有地方睡，而是第二天還能不能正常去學校。想像一下，一個家庭需要頻繁搬家，孩子每天上學的距離可能發生變化。原本步行或者坐一趟公交就能到學校，搬家以後可能需要轉車甚至跨城市通勤。如果家庭住在酒店或者臨時住所，生活用品、學習資料、電腦和網絡都可能變得不穩定。如果幾個家庭擠在一個空間裏，孩子也很難擁有安靜的地方完成作業。

這些看起來都是生活上的小問題，但當它們同時出現時，對學習的影響就會越來越明顯。這也是UCLA這次報告特別關注出勤情況的原因。研究發現，經歷無家可歸的學生在長期曠課方面明顯高於有穩定住房的同齡學生，而且這種差距長期存在。

加州教育部2024至2025學年的數據也顯示：在TK到八年級學生中，大約31%的無家可歸學生屬於長期曠課，也就是一個學年中至少缺席10%的教學日。而全州同年齡段學生的這一比例約為17%。

到了高中階段，這種影響就更加明顯。課程難度增加，學分要求增加，大學申請又有明確的課程和成績要求。對於本來就面臨住房壓力的學生來說，學校可能已經不再只是學習的地方，而是每天必須努力維持的一種穩定生活。

2024至2025學年，加州無家可歸學生的四年高中畢業率約為76.1%，全州整體水平則為87.5%。換句話說，兩者之間存在超過11個百分點的差距。

在大學和職業準備方面，差距同樣明顯。加州教育部數據顯示，2024至2025學年，大約27%的無家可歸畢業生被認為已經為大學或職業做好充分準備，而全州畢業生這一比例約為52%。

南加州尤其明顯

UCLA的研究發現，南加州集中了全州無家可歸學生人數最多的10個學區中的7個。其中，洛杉磯聯合學區是全州人數最多的學區之一。2024至2025學年，該學區有21298名學生被認定為經歷無家可歸，佔整個學生群體約4%。

長灘聯合學區的情況同樣明顯，有4470名學生屬於這一群體，佔學生總數約6.8%。

UCLA發現，北加州和中央海岸地區擁有全州學生無家可歸率最高的10個縣中的大多數。而在無家可歸學生比例最高的10個學區中，中央海岸地區的小學學區佔了一半。

所以學生住房危機並不是單純的洛杉磯或者舊金山問題，也不是隻有大城市才會出現。人口規模較小的地區同樣可能出現非常高的學生無家可歸比例。

有些學生面臨的風險更高

除了地域差異之外，這份報告還發現明顯的群體差異。黑人學生以及美洲印第安人和阿拉斯加原住民學生，一直以來都是加州學生無家可歸率最高的群體，而且增長速度也最快。

2024至2025學年，在這兩個群體中，大約每12名學生就有1名經歷無家可歸。UCLA研究人員指出，這種種族差距不僅長期存在，而且隨著時間推移進一步擴大。

一些本來就更容易受到收入、就業、住房成本以及其他社會因素影響的家庭，更容易在住房壓力出現時失去穩定住所。而對於孩子來說，他們並不能控制家庭的收入，也無法決定父母什麼時候失業，更無法決定一家人下一次要搬到哪裏。

可是這些變化最終卻可能反映在他們自己的成績單上。

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住房狀況反映在教育結果中

研究人員不僅統計了到底有多少學生無家可歸，還把住房狀況和學生的教育結果放在一起進行比較。結果顯示，在長期曠課、停學、學業水平、高中畢業以及大學升學等多個指標上，經歷無家可歸的學生都明顯落後於擁有穩定住房的同齡人，而且很多差距並沒有隨著時間推移縮小，反而持續存在甚至擴大。

2024至2025學年，無家可歸學生的停學率約為5.2%，全州學生整體停學率約為2.9%。他們的高中畢業率約為76.1%，全州整體為87.5%。無家可歸學生四年高中階段的輟學率則達到15.5%，全州整體為8%。

2024至2025學年，在英語語言藝術測試中，無家可歸學生的表現距離州標準約低69分，而全州學生平均距離標準約低8分。數學方面，無家可歸學生距離標準約低103分，全州學生約低42分。

這些數字放在一起看，就會發現住房問題和教育問題其實很難完全分開。一個孩子如果沒有穩定的生活環境，他需要花費更多精力解決最基本的生活問題，那麼能夠投入學習的時間和精力自然會受到影響。而成績下降、缺課增加、畢業率降低，又可能進一步影響未來升學和就業。最終，住房問題就可能變成教育問題，教育問題又可能進一步影響一個人的長期發展。

加州準備投入1.16億美元

面對越來越明顯的學生住房危機，加州政府已經開始增加投入。UCLA報告提到，加州州長和州議會近期批准了一筆一次性的1.16億美元專項資金，用於幫助識別經歷無家可歸的K至12年級學生，並支持他們獲得教育上的成功。UCLA學校轉型中心稱，這是美國各州目前為住房不穩定青少年提供的最大規模專項州資金。

這筆錢並不是簡單拿來解決所有學生的住房問題，而是重點用於讓學校更早發現這些學生，並把他們和能夠提供幫助的資源連接起來。

加州政府批准了一筆1.16億美元專項資金用於幫助無家可歸的學生群體。（示意圖，Unsplash＠Jon Tyson）

加州教育部目前要求學校和學區主動識別經歷無家可歸的學生，並通過專門的工作人員幫助他們獲得平等接受教育的機會。按照加州的相關規定，經歷無家可歸的學生還可以自動符合免費或減價午餐資格，並獲得相關服務。

過去幾年，美國高校同樣越來越頻繁地討論學生的住房不穩定、基本生活需求以及大學生的經濟壓力。一個學生能不能穩定住下來，往往會影響他有沒有時間學習、能不能按時完成課程、是否需要額外打工，以及最終能不能順利畢業。

尤其對於國際學生來說，住房問題有時還會疊加簽證、工作限制和學費壓力。

當然，加州這份最新報告討論的重點並不是國際學生，也不能把K至12學生的統計直接套到留學生身上。

加州現在面對的已經不僅是房子夠不夠住的問題，而是住房不穩定正在怎樣改變一整代學生的出勤、學習、畢業和未來選擇。而這場危機到底會不會繼續擴大，很大程度上就要看接下來這筆1.16億美元的投入，以及學校、地方政府和社區能不能真正把幫助送到那些最需要的學生身邊。

這場住房危機 實實在在害苦留學生

雖然報告只是研究了加州K至12學生，但對留學生並不是就毫無影響。

首先UC大部分學校只保證大一新生校內住宿，大二及以後基本不保證宿舍位置，大量學生被迫搶校外租房。有些留學生海外時差、人還沒登陸，沒法實地看房；很多房東要求本地擔保人、信用記錄，國際生沒有美國信用，租房門檻更高。所以每年開學季大量留學生只能臨時住酒店、短租，開學1‑2 個月才敲定長期住房，這就是住房不穩定的一種表現。

其次，儘管留學生很多不差錢，但加州房租暴漲，擠壓留學預算。像是灣區、洛杉磯、UCSB、UCSD 周邊房租持續推高，是加州學生住房危機的根源。很多留學生預算被拉高；部分家境普通的國際生，會被迫多人超員擠一套房，就是報告裏說的 「doubled‑up（過度合住）」 狀態，屬於住房不穩定。

另外，留學生沒有資格申請加州本地住房救濟、食品券 CalFresh這類社會福利，遇到經濟變故幾乎拿不到政府救助，只能靠學校國際學生辦公室少量應急資源，選項比本土學生少很多。

除此之外，本地大量本州大學生擠向校外租房，進一步搶奪有限房源，抬高租金。留學生作為外來群體，是在同一個已經被擠爆的市場裏面競爭。近年來，也有少數國際生家庭突發財務危機，交不起房租，出現寄宿朋友家（Sofa surfing）、短期流浪現象。

又到了新的申請季，很多人印象：加州名校多、產業好、華人多，首選加州，但必須疊加住房風險這一項現實成本：

1. 選UC系列，不要默認來了就有宿舍，大二之後基本要校外租房，預算要把高昂房租算進去；

2. 人在國內遠程租房風險很高，優先學校官方校外租房平台，謹慎找私人二房東；

3. 如果家庭預算有限，同樣排名，對比中部、東北部學校，有些學校校內宿舍可以保證多年，房租壓力會小很多。



最後悄悄插一句：teenager+homeless，大家在加州真的也要注意。

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