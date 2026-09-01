華人美國機場登機前突被便衣攔下　疑認錯人　揭事前徵兆及解決法

如今在美國境內乘坐航班，也會遇到這樣的驚險時刻？近日，一名華人網友爆料了自己從紐約飛往三藩市（又譯：舊金山）時的一段驚心動魄的經歷：就在排隊登機時，幾名未穿制服的便衣人員突然出現，專門將她攔下核實身份。



網友後來表示，對方似乎正在機場尋找特定人員，而她很可能因為姓名拼音高度相似，被誤認為是目標對象。

網友在機場候機卻遭到便衣人員盤問身份。（ Unsplash@Tunafish）

事情發生在8月20日。當天，這名網友早早趕到紐瓦克機場，準備搭乘美聯航航班飛往三藩市。

一開始，她遇到的麻煩還只是機票問題。她此前已購買了包含登機行李額度的機票，但在機場自助值機時卻被告知需額外支付50美元。隨後拿到的登機證上也沒有具體座位號，僅標註著「See Agent」，要求前往登機口找工作人員處理。

經過詢問，她被告知目前暫時沒有座位，需要等其他乘客全部登機後，如果有空位，再由現場工作人員隨機分配。好在航班當天出現延誤，她只能留在登機口耐心等待。

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沒想到，真正讓人緊張的事情隨後發生了。

就在乘客排隊準備登機時，一名身穿便衣的人員突然走到她面前，直接要求核查身份。由於對方沒有身穿明顯制服，她一開始非常警覺，並沒有馬上交出護照等關鍵證件。

對方隨後拿出手機出示了一個姓名，詢問她是不是這個人。在得到「不是」的明確否定回答後，對方暫時離開，她與同行人繼續在隊伍中等待。

然而沒過多久，便衣人員再次折返，要求進一步確認她的身份訊息。

由於不知道對方的真實來頭，也不知道為何屢次針對自己，她明確提出希望把核查過程錄像保留證據。在得到允許後，她才拿出身份證件配合查看。

對方核對許久，期間還撥打了電話向後方進行確認。最終，在反覆比對後確認她並不是要找的人，這場突如其來的身份核查才宣告結束。

另一邊，她的座位問題也總算解決。在其他乘客基本登機完畢後，航空公司工作人員現場為她手寫開了座位號，她最終順利登上了前往三藩市的航班。

至於在登機口核查身份的便衣人員究竟來自哪個部門，目前尚無法證實。評論區有網友猜測便衣可能是（ICE），也有人認為純粹是因為華人姓名拼音重複率高導致的同名誤會，當事人本人也表示無法確認對方的具體身份。

雖然最終只是虛驚一場，但這段經歷依然引發了不少旅美華人的共鳴。

美國移民執法人員（ICE）。（Unsplash@Colin Lloyd）

大家平日裏習慣了在TSA安檢時出示證件，但如果已經到了登機口排隊環節，突然被便衣人員當場攔下要求查驗，換成任何人恐怕第一反應都會感到緊張不安。

筆者自己的名字拼音也是非常常見的「大眾款」，每次去墨西哥旅遊，入境墨西哥時幾乎都會因為同名問題被帶入「小黑屋」進一步核查，所以看到這名網友的經歷，還真是特別有共鳴。

中文本身有四個聲調，同樣的讀音又可以對應很多不同的漢字，但這些區別一旦全部轉換成不帶聲調的英文拼音，很多原本完全不同的中文姓名，就可能變成一模一樣的字母組合。再加上華人常見姓氏本來就比較集中，「拼音撞名」的情況確實非常普遍。

所以也想提醒經常出境、坐飛機的華人朋友，如果哪天莫名其妙因為名字被多問了幾句，甚至被帶去進一步核實身份，先別太慌。有時候可能真的不是你有什麼問題，只是你的拼音名字，恰好和另一個人撞上了。

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