有片│網傳媳婦和公公車震被抓姦半裸逃跑　網民笑:肥水不流外人田

浙江省湖州市西山漾濕地公園疑發生1宗倫理醜聞。據網絡流傳，1名媳婦與公公在公園停車場內車震，遭婆婆及其親友當場抓包。影片在社交平台瘋傳，片中2人衣冠不整，疑似婆婆打開車門後，媳婦在下半身赤裸情況下慌忙逃離現場。不少網民形容劇情比狗血電視劇還要誇張，更有網民調侃「肥水不流外人田」；不過亦有網民質疑事件真偽，懷疑是「擺拍」博流量。



網傳1名媳婦與公公在公園停車場內車震，遭婆婆及其親友當場抓包。（網上影片截圖）

多名女子手持手機，怒氣沖沖地走向1輛福士汽車（Volkswagen）。（網上影片截圖）

1名身穿紅色格紋上衣的女子拉開車門，當場怒罵：「2個不要臉的東西！」（網上影片截圖）

1名身穿紅色格紋上衣的女子拉開車門，當場怒罵：「2個不要臉的東西！」（網上影片截圖）

疑婆婆帶親友包圍福士汽車 怒斥「2個不要臉的東西」

據網絡流傳，事發於浙江省湖州市西山漾濕地公園停車場。湖州一媳婦和公公在「車震」，被婆婆與其親友當場抓包。從網上流傳影片可以看到，多名女子手持手機，怒氣沖沖地走向1輛福士汽車（Volkswagen）。1名身穿紅色格紋上衣的女子拉開車門，驚見車內後座1對男女下半身衣物全失。該名紅色格紋衣女子當場怒罵：「2個不要臉的東西！」、「堵她！」。車內女子見狀完全顧不得下半身完全赤裸，慌忙拉開車門逃離現場。

2個不要臉的東西！ 紅色格紋上衣女子

車內女子不顧下半身赤裸，慌忙拉開車門逃離現場。（網上影片截圖）

車內女子不顧下半身赤裸，慌忙拉開車門逃離現場。（網上影片截圖）

網民：肥水不流外人田

影片在社交平台瘋傳，不少網民形容劇情比狗血電視劇還要誇張，紛紛調侃「肥水不流外人田」、「褲子都不要啦」、「老老實實開個房啦」、「都是自家人啦，沒關係的」、「他們還是放不開，上半身都還穿著」。亦有網民表示「這個家以後還怎麼過」、「天，居然是公公和媳婦」、「他們以後在家怎麼見面」。不過也有網民質疑事件真偽，懷疑是「擺拍」博流量。

（綜合）

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