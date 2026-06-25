內地女全裸試衫遭男童掀簾　更衣室外數男子邊看邊笑　店方認失職

河南鄭州一服裝店發生1宗試衣間走光事件！1名女網民在服裝店「ONE MOMENT」全裸試衣時，突遭男童拉開布簾，最令她崩潰的是，當時門外有多名男子聚集圍觀，甚至有人「凝視發笑」，現場的職員更是沒有出手制止男人或安撫女事主。隨着事件在網上發酵，涉事品牌於6月22日發聲明道歉，承認管理出錯，並承諾將全國分店的試衣室全面改裝。



1名女網民「ONE MOMENT」試衣時，突遭小孩拉開布簾，導致全裸外洩。（網上圖片）

男童貪玩拉簾 女客全裸被看光

據《三農頻道》報道，有女網民在社交平台發文控訴，指日前在河南鄭州金融島銀泰inPARK的「ONEMOMENT」試衣，進入試衣室時，就已經發現試衣室門簾有損壞，無法完全閉合。未料在試衣過程中，突遭1名小孩拉開試衣室簾子，由於女事主正處於全裸狀態，她根本來不及反應，更驚恐地發現試衣室外站了數名男子。

女事主在試衣過程中，突遭1名小孩拉開試衣室簾子。（AI生成圖片）

多名男子聚集圍觀 甚至「似笑非笑」盯著看

最令女事主崩潰的是，布簾被拉開後，門外數名男子不但沒有避嫌，反而抱著「看熱鬧」的心態聚集圍觀。1名男子在事後，竟以1種「似笑非笑」的眼神一直盯著女事主看，現場的職員更是沒有出手制止或安撫。事件令她情緒徹底崩潰，留下嚴重的心理陰影。

最令女事主崩潰的是，布簾被拉開後，門外數名男子不但沒有避嫌，反而抱著「看熱鬧」的心態聚集圍觀。（AI生成圖片）

店家承認三大失職

隨着事件在網上越演越烈，涉事服裝品牌 「ONE MOMENT」於6月22日發布道歉聲明，承認公司有3大失職：

1.試衣室門簾的磁吸扣不牢固未及時修理

2.試衣區未貼上「男性止步」警告標籤，亦未劃定私密管控區域

3.現場職員未第一時間趕走圍觀人員，亦未第一時間安撫受害女顧客



品牌方表示，全盤接受女事主的要求，目前涉事分店已停用所有無法完全閉合的試衣室，並會將現有分店的「磁吸扣」全部換成更穩固的「掛鈎」，在試衣區增設「男士請勿靠近」的明顯告示牌，同時為門店全體職員進行培訓，防止同類事件再次發生。

隨着事件在網上越演越烈，涉事服裝品牌 「ONE MOMENT」於6月22日發表道歉聲明。（網上圖片）

網民質疑：家長不用負責任嗎？

事件在社交平台曝光後激起網民熱烈討論，大家紛紛表示「家長不賠償嗎？」、「孩子與監護人完美逃避責任」、「熊家長帶熊孩子」、「孩子和家長不用負責任嗎？」，不過，也有部分網民對細節提出疑問「為什麼是全裸試衣？」、「試什麼衣服需要全裸？」、「啊？試衣服貼身衣物都沒穿嗎？」。

（三農頻道）

其他報道：年輕媽媽帶2歲孩送外賣！孩子躺地扭抱哭鬧 她崩潰喊：我才22歲

媽媽不易當，尤其是年輕媽媽要邊賺錢邊帶孩子，那就更為難了。遼寧大連1名22歲年輕媽媽帶着2歲孩子送外賣，其間孩子想要抱抱，但女子實在騰不出手，孩子委屈地躺在商場地上大哭，媽媽情急之下也崩潰大喊，甚至動手拉扯孩子，甚至怨道：「我才多大，我才22（歲），第二天不用上班啊？要我養啊！」場面令人心酸。



有人拍下現場情況的影片，其在後網上瘋傳而引發網民熱議，現時當地相關部門已介入，也有不少愛心人士也女子送物資，希望能向年輕媽媽提供援助。



22歲年輕媽媽帶着2歲孩子送外賣，因無法騰出手去抱孩子，結果孩子鬧脾氣躺地哭鬧，媽媽也情緒崩潰。（抖音@小 青）

媽媽情急之下在商場崩潰大喊，隨後用衣袖擦拭淚水，拉扯孩子繼續往前走。（抖音@小 青）

媽媽情急之下在商場崩潰大喊，隨後用衣袖擦拭淚水，拉扯孩子繼續往前走。（抖音@小 青）

年輕媽媽帶2歲娃送外賣

綜合內地媒體報道，事件發生於5月17日遼寧大連1商場內，從網上流傳的影片可以看到，該名年輕媽媽戴着頭盔手提3個外賣袋子，還要照看身旁的孩子。其間孩子想要抱抱，但媽媽實在騰不出手，眼看訂單要超時，孩子卻躺在地上委屈大哭，長期積攢的壓力瞬間把媽媽擊潰，她情急之下在商場崩潰大喊，哭訴：「你個大男人在外面玩，老婆孩子老婆養，多有意思啊？」隨後用衣袖擦拭淚水，拉扯孩子繼續往前走。

全文：年輕媽媽帶2歲孩送外賣！孩子躺地扭抱哭鬧 她崩潰喊：我才22歲