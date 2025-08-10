雙排車活春宮！外籍情侶當街「車震」　司機感激烈搖晃一看傻眼

近日社交平台facebook瘋傳一段影片，一對外籍情侶在泰國芭達雅搭乘雙排車（baht bus）時塞車，2人竟忍不住當場親熱，司機感到車身激烈搖晃，驚見女乘客竟跨在男伴身上有所動作，畫面相當不雅。片段更被途人拍攝上載互聯網，遭網民批評，引發熱議。



車廂激烈搖晃 司機驚覺乘客「女上男下」

泰國Facebook專頁「สายข่าวพัทยา」於8月2日發文，相中可見一對男女在車廂後座公然親密互動，女方用「騎乘」方式坐在男方身上。

據38歲雙排車司機稱，當時接載一對外籍男女，前往海灘方向，惟駛至芭堤雅 Walking Street 的路上交通擠塞，情侶竟按捺不住開始親熱。他指當時突然感覺車身大力搖晃，透過後照鏡一看，竟見女乘客整個人坐在男方身上，在車中激烈互動，令人側目。

兩名乘客於車上互動親密。（網上圖片）

司機：第一次見這種事

司機坦言，自己開雙排車多年，這是第一次遇上類似情況。他表示，二人似乎喝醉了，而並未真正發生性行為，其後亦在下車前以禮貌方式提醒對方注意行為，對方則聲稱「只是玩玩」，最終順利將兩人送往帕塔瑪納山（Phra Tamnak Hill）附近的一間酒店。

雖然司機無奈地指出，覺得事情「有點好笑」，但強調芭堤雅的形象需要維護，呼籲遊客要注意場合與行為舉止。

（圖片來源：unsplash@Ryutaro Uozumi）

網民轟離譜

事件曝光後，不少泰國網民紛紛留言發洩不滿，有人直斥部分外國遊客行為敗壞當地聲譽，留言狠批「常批評芭達雅是墮落之地，事實上令名聲變差的是你們 （遊客） 」，也有人笑言「司機大哥不能多等一會嗎？」。

（綜合）